Lançamentos da Cyrela (CYRE3) sobem 184% e vendas líquidas crescem 93% no quarto trimestre

A incorporadora Cyrela (CYRE3) divulgou a prévia operacional do quarto trimestre de 2024 nesta quarta-feira, 15. Os lançamentos da companhia atingiram R$ 5,7 bilhões em Valor Geral de Vendas (VGV), alta de 184% em comparação ao mesmo período de 2023. As vendas líquidas contratadas, que excluem as unidades permutadas, somaram R$ 3,5 bilhões, um avanço de 93% sobre o mesmo trimestre do ano anterior.

Esse desempenho reflete uma combinação de maior ritmo de lançamentos e uma performance de vendas mais eficiente. No último trimestre, a velocidade de venda, medida pelo índice de venda sobre oferta (VSO), alcançou 57%, superando os 46% registrados no quarto trimestre de 2023.

Alta no segmento de alto padrão

Em 2024, 55% das vendas líquidas da incorporadora vieram do mercado de alto padrão, acima dos 48% registrados em 2023. Enquanto isso, as unidades voltadas ao programa Minha Casa Minha Vida (MCMV) mantiveram sua participação estável, respondendo por cerca de 20% do total comercializado nos dois anos.

Os resultados anuais também apontaram crescimento robusto. As vendas líquidas contratadas no acumulado de 2024 aumentaram 44%, totalizando R$ 9,3 bilhões, enquanto o volume de lançamentos subiu 45%, atingindo R$ 9,6 bilhões em VGV potencial.