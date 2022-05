Justiça Federal leiloa 130 imóveis com até 50% de desconto

A Justiça Federal realiza o leilão de 130 imóveis entre os dias 30 de maio e 6 de junho. O leilão é uma parceria com a Fidalgo Leilões. São terrenos, casas, apartamentos, galpões e salas comerciais.

Com preços a partir de R$12,5 mil, os imóveis oferecidos são de várias regiões do estado de São Paulo como Bauru, São Bernardo do Campo, Riberão Preto, São Caetano do Sul e Taubaté.

O leilão oferece descontos de até 50% dependendo do imóvel. Em alguns casos, é possível conseguir um parcelamento de 20% de entrada e o pagar o restante em até 59 parcelas.

Assine a EXAME e fique por dentro das principais notícias que afetam o seu bolso. Tudo por menos de R$ 0,37/dia

Um dos destaques do leilão é uma casa com área de aproximadamente 70m² e lance mínimo de R$ 35 mil. Além deste, outro imóvel é um prédio em São Bernardo do Campo com área total de 17,1 mil m² e lance inicial de R$ 2,5 milhões.

Como participar do leilão

Qualquer pessoa física ou jurídica pode participar, basta realizar um cadastro no site da Fidalgo Leilões e enviar os documentos exigidos no edital da instituição. A primeira etapa do leilão encerra hoje às 11h, porém o segundo leilão ficará disponível do dia 30 de maio a 6 de junho encerrando às 11h.