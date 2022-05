Fintech oferece crédito imobiliário com juros de 7% a jovens e informais

A Creditú, fintech especializada em oferecer crédito imobiliário com operações no Chile, Peru e México, se uniu `à gestora RBR e à securitizadora OPEA para oferecer crédito imobiliário indexado ao IPCA com taxas de juros a partir de 7% ao ano. A fintech irá financiar até 90% do valor do imóvel, em até 30 anos.

O foco da linha serão profissionais autônomos, informais e jovens, bem como empreendimentos de baixo e médio padrão, com valor médio de R$ 350 mil, conta David Muñoz, CEO da Creditú. "Esse público costuma não ser atendido pelos bancos. Queremos ampliar o acesso ao financiamento de imóveis".

O crédito já está sendo oferecido pelo site da fintech e também será comercializado por meio de parceiros comerciais, como construtoras. O foco inicial será oferecer crédito imobiliário em São Paulo, mas já estão sendo mapeadas 100 cidades no país nas quais o financiamento também pode ser oferecido.

É a primeira fintech a oferecer o financiamento imobiliário tradicional no país. Atualmente o crédito para imóveis está concentrado nos grandes bancos, especialmente na Caixa, que tem mais de 70% do mercado em algumas linhas.

Estrutura financeira

A operação se tornou possível porque a Creditú e seus parceiros montaram uma estrutura financeira para financiá-la. A fintech emitiu CRIs (Certificado de Recebíveis Imobiliários) lastreados em financiamentos imobiliários. A RBR, através de seus fundos de crédito geridos, aportou o capital para a aquisição dos CRIs originados e geridos pela Creditú.

Foi para viabilizar a operação, e tornar os CRIs atrativos para investidores institucionais que a fintech optou por financiamentos indexados ao IPCA. Linha de crédito relativamente nova no país, nela a parcela mensal tende a sofrer mais oscilações do que na linha de crédito tradicional, indexada à TR.

Mas, segundo Muñoz, essa pode ser a única alternativa que esse público tem de sair do aluguel. "Contratos de aluguéis também são corrigidos pela inflação".

A parceria vem em um momento desafiador para o mercado residencial no país, em um cenário com inflação e juros mais altos, além de baixo crescimento da economia. Mas, segundo Muñoz, é nesse cenário que a fintech pode auxiliar potenciais parceiros, como construtoras, a ampliarem suas vendas.

Segundo Muñoz, a inadimplência da carteira da fintech está alinhada aos atrasos registrados em carteiras de grandes bancos. "O porcentual de crédito inadimplente em nossa carteira de outros países varia de 1,8% a 3% do total. O Brasil deve seguir esses números". Para aprimorar seu sistema de análise de crédito, a fintech usa a tecnologia de machine learning.

Trajetória

Fundada em 2017, a Creditú é uma fintech regulamentada como administradora de empréstimos hipotecários no Chile. Até o momento, concedeu e administrou mais de 3 mil empréstimos de mais de US$ 450 milhões em três países.

A RBR Asset Management é uma gestora global de recursos focada no mercado imobiliário. Com mais de 7 anos no mercado e aproximadamente R$ 6,5 bilhões sob gestão. Fundada pelos sócios Ricardo Almendra e Guilherme Bueno, possui mais de 200 mil cotistas.

A Opea já realizou a estruturação e emissão de mais de R$ 50 bilhões em operações de securitização e tem hoje sob gestão mais de R$ 36 bilhões em CRI e CRA de sua emissão.