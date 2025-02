A locação de vagas de garagem é uma alternativa para quem tem espaço sobrando ou precisa de um local seguro para estacionar. No entanto, a possibilidade de alugar depende de alguns fatores, como o tipo de garagem, as regras do condomínio e a legislação vigente. Em prédios residenciais, por exemplo, a locação para pessoas de fora do condomínio pode ser proibida.

É permitido alugar vaga de garagem?

A permissão para alugar uma vaga de garagem varia conforme o tipo de propriedade:

Garagem vinculada ao apartamento : se a vaga faz parte da escritura do imóvel, o proprietário pode alugá-la para qualquer pessoa, salvo restrições do condomínio.

: se a vaga faz parte da escritura do imóvel, o proprietário pode alugá-la para qualquer pessoa, salvo restrições do condomínio. Garagem como área comum : se a vaga pertence ao condomínio e não a um morador específico, o aluguel pode ser proibido ou precisar de autorização coletiva.

: se a vaga pertence ao condomínio e não a um morador específico, o aluguel pode ser proibido ou precisar de autorização coletiva. Garagem em prédio comercial: em edifícios comerciais, a locação costuma ser mais flexível, pois o espaço é voltado a diferentes usuários.

A Lei nº 12.607/2012, que alterou o Código Civil, determina que vagas em áreas comuns não podem ser alugadas para terceiros sem aprovação da maioria dos condôminos. Ou seja, se a garagem não for parte da escritura do apartamento, pode ser necessário o aval da assembleia do condomínio.

Quais são os tipos mais comuns de garagem?

O tipo de garagem influencia diretamente na possibilidade de aluguel e nas regras aplicáveis. Os principais modelos encontrados em condomínios e edifícios comerciais são:

Vaga autônoma : é registrada individualmente no cartório de imóveis, com escritura própria. O dono pode vendê-la ou alugá-la sem restrições, mesmo para pessoas de fora do prédio.

: é registrada individualmente no cartório de imóveis, com escritura própria. O dono pode vendê-la ou alugá-la sem restrições, mesmo para pessoas de fora do prédio. Vaga vinculada ao imóvel : está incluída na escritura do apartamento ou sala comercial, mas não tem matrícula própria. Pode ser alugada pelo proprietário, mas pode haver restrições para terceiros impostas pelo condomínio.

: está incluída na escritura do apartamento ou sala comercial, mas não tem matrícula própria. Pode ser alugada pelo proprietário, mas pode haver restrições para terceiros impostas pelo condomínio. Vaga de área comum : pertence ao condomínio, e os moradores apenas têm o direito de uso. Nesse caso, a locação para terceiros só é permitida com aprovação da maioria dos condôminos.

: pertence ao condomínio, e os moradores apenas têm o direito de uso. Nesse caso, a locação para terceiros só é permitida com aprovação da maioria dos condôminos. Vaga rotativa : o espaço não é fixo para cada morador, e a administração do condomínio organiza a distribuição. Normalmente, esse tipo de vaga não pode ser alugado ou vendido.

: o espaço não é fixo para cada morador, e a administração do condomínio organiza a distribuição. Normalmente, esse tipo de vaga não pode ser alugado ou vendido. Garagem comercial: localizada em edifícios voltados a escritórios e comércios, pode ter vagas disponíveis para locação mensal ou por hora, dependendo da administração do prédio.

O tipo de garagem determina se a locação será livre ou dependerá de regras condominiais. Antes de alugar, é essencial verificar a escritura e o regulamento do condomínio.

Inquilino pode alugar a vaga que não utiliza?

Se o contrato de locação do imóvel inclui uma vaga de garagem, o inquilino pode sublocá-la, desde que o proprietário do imóvel autorize. Caso a vaga seja de área comum do condomínio, as mesmas regras de aprovação coletiva se aplicam.

O ideal é que qualquer negociação esteja formalizada no contrato de aluguel ou em um documento à parte, para evitar problemas futuros.

Quanto custa alugar uma vaga de garagem?

O preço do aluguel de uma vaga de garagem depende da localização e da estrutura oferecida. Em grandes cidades, como São Paulo e Rio de Janeiro, os valores podem variar entre R$ 200 e R$ 800 por mês, dependendo de fatores como:

Região (bairros centrais costumam ter maior demanda e preços mais altos);

(bairros centrais costumam ter maior demanda e preços mais altos); Segurança (prédios com vigilância 24h cobram mais);

(prédios com vigilância 24h cobram mais); Facilidade de acesso (garagens cobertas e bem localizadas são mais valorizadas).

Além do valor da locação, é importante verificar se há custos adicionais, como taxa de condomínio e IPTU proporcional.

Como alugar uma vaga de garagem

Se você pretende alugar ou disponibilizar uma vaga, algumas medidas podem evitar transtornos:

Verifique as regras do condomínio : antes de negociar, certifique-se de que a locação é permitida.

: antes de negociar, certifique-se de que a locação é permitida. Formalize o acordo : um contrato simples, com detalhes sobre valores e prazos, pode evitar conflitos.

: um contrato simples, com detalhes sobre valores e prazos, pode evitar conflitos. Cheque a segurança do local : para quem aluga, vale conferir se a garagem tem seguro, câmeras e controle de acesso.

: para quem aluga, vale conferir se a garagem tem seguro, câmeras e controle de acesso. Considere a demanda na região: em áreas comerciais ou residenciais movimentadas, a procura por vagas pode justificar um valor mais alto.

A locação de vagas de garagem pode ser uma solução prática tanto para quem tem espaço ocioso quanto para quem precisa estacionar com segurança. No entanto, respeitar as regras locais e formalizar a negociação são passos essenciais para evitar problemas jurídicos ou com o condomínio.