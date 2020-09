Conheça o corretor de imóveis que virou fenômeno no TikTok

Ao som de “Somewhere Over the Rainbow”, o corretor de imóveis Ricardo Martins gravou, este mês, um vídeo saindo de um carro de luxo. Seria algo comum se o estacionamento não fosse a sala de um apartamento no 26º andar de um edifício na cidade de Goiânia, em Goiás. O vídeo de 30 segundos viralizou. Foram mais de 5,1 milhões de visualizações, 433.000 curtidas, 7.700 comentários, e mais de 50.000 compartilhamentos por WhatsApp. “O que levou a divulgar meu trabalho no TikTok foi a mesma estratégia do ‘Oceano Azul’. Não tinha ninguém fazendo, ou se tinha era muito pouco ou de forma amadora. Então, decidi preencher esse vazio e entrar de cabeça”, diz o empresário.

Sócio e diretor de marketing de uma imobiliária em Goiânia, Martins faz parte de uma onda de corretores que se tornaram influenciadores e passaram a usar as redes sociais como vitrine para divulgar seus trabalhos e fechar negócios. A pedido de EXAME, o Tik Tok levantou outros alguns perfis que se destacam no segmento. Entre eles está o de Alexandre Haberland, do Paraná, que reúne mais de 23.000 seguidores. “No começo, o TikTok trazia apenas vídeos engraçados e divertidos. Agora, já vejo conteúdos interessantes feitos por pessoas realmente dispostas a transmitir conhecimento”, diz.

Outro corretor que vem fazendo sucesso no TikTok é Kleverson Passos, do Espírito Santo. Com 46.400 seguidores, ele afirma que a rede vem ajudando a aumentar o tráfego do seu Instagram, por onde fecha 90% das suas vendas. “O TikTok é uma rede social que traz entretenimento e diversão, mas também promove negócios. Por isso, a vejo hoje como uma excelente plataforma de trabalho.”

50 milhões de visualizações

Com mais de 50 milhões de visualizações no TikTok, Martins dá uma dica para quem está começando: “Postem com recorrência, sempre com um objetivo e uma estratégia em mente. Eu tento postar sete vídeos por dia, sendo quatro deles com o propósito de vender, um motivacional, para inspirar, e outros dois com a intenção de viralizar”.

“Quando eu mostro uma casa legal para um garoto cuja família pretende comprar um imóvel, fica fácil chegar à mãe dele” – Ricardo Martins, corretor de imóveis e influenciador

Os resultados vêm mostrando que o esforço vale a pena. “Já fechei muitas vendas pelo TikTok; entre elas a de uma casa de R$ 17 milhões”, diz o corretor. “O app tem um alcance orgânico muito alto. Não invisto um centavo e, mesmo assim, tenho uma média de seis milhões de visualizações por semana”.

Em relação ao fato de o público do TikTok se concentrar em jovens da geração Z, um público mais avesso à compra de bens, Martins diz não se importar. “Esse jovem influencia quem mora com ele. Então, quando eu mostro uma casa legal para um garoto cuja família pretende comprar um imóvel, fica fácil chegar à mãe dele”, diz.

Ao mesmo tempo, Martins acredita que o jovem de hoje possa se tornar seu cliente no futuro. “Não estou de passagem no mercado imobiliário. Estou construindo uma marca e uma estrutura que vai me gerar vendas a longo prazo”, afirma. A meta é ousada: “Queremos ser a maior imobiliária do Brasil e, quiçá, do mundo”.