Conheça a cidade com IPTU mais caro do Brasil

Cobrado anualmente, sempre no início do ano, o IPTU (Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana) é um tributo municipal que todos os proprietários de imóveis situados em áreas urbanas são obrigados a pagar. Sua principal função é financiar os serviços públicos prestados pelas prefeituras, como saúde, educação, infraestrutura e segurança.

O valor é calculado com base no valor venal do imóvel, que leva em consideração o preço de mercado da propriedade, sua localização, metragem, padrão de construção e outros fatores.

Em muitas cidades do Brasil, a tarifa pode representar um valor significativo no orçamento das famílias, mas em algumas, o imposto atinge valores impressionantes. De acordo com um levantamento do site Quinto Andar, a cidade de Ilha Comprida, no litoral de São Paulo, destaca-se por ter o IPTU mais caro do Brasil, com imóveis de alto padrão pagando até R$ 86 mil de imposto anualmente. Conheça mais sobre o local.

Ilha Comprida (SP): a cidade com o IPTU mais caro do Brasil

Localizada no litoral sul de São Paulo, a cerca de 230 km da capital paulista, Ilha Comprida é conhecida por suas belas praias e paisagens naturais.

A cidade, que conta com aproximadamente 11 mil habitantes, recebe turistas durante todo o ano, especialmente no verão, devido ao seu potencial turístico e áreas de preservação ambiental. Apesar de seu porte pequeno e focada em atividades turísticas, Ilha Comprida se destaca, entre outras cidades brasileiras, pela cobrança de IPTU altíssimo em algumas propriedades.

Os imóveis na região litorânea, principalmente os de alto padrão, têm se tornado cada vez mais valorizados, o que reflete diretamente no valor do imposto. Isso acontece porque a demanda por imóveis de luxo, especialmente para veraneio e investimentos, tem aumentado.

Com uma população estimada de apenas 9.908 habitantes, a cidade arrecadou R$ 16,7 milhões com o tributo em 2024, o que resultou em um valor per capita de R$ 1.687,49. Essa carga tributária sobre esses imóveis, que podem chegar a valores muito elevados, como R$ 86 mil, tem gerado polêmica entre os moradores e investidores da região.

Por que o valor do IPTU é diferente nas cidades? O valor do imposto pode variar significativamente entre diferentes cidades devido a vários fatores relacionados à política fiscal local, características econômicas e imobiliárias de cada região. Aqui estão alguns dos principais motivos que explicam essas diferenças: Taxa de Cálculo do IPTU: Cada município pode estabelecer uma alíquota diferente para calcular IPTU. A alíquota é a porcentagem aplicada sobre o valor venal do imóvel para determinar o imposto. Municípios com alíquotas mais altas tendem a ter valores mais elevados, enquanto os com alíquotas mais baixas cobram menos. Zonificação Urbana: A localização do imóvel dentro da cidade também influencia o valor da tarifa. Cidades costumam ser divididas em zonas, com áreas centrais ou mais valorizadas, como bairros comerciais e residenciais de alto padrão, tendo alíquotas maiores, enquanto bairros periféricos ou de menor valorização pagam menos. Política Tributária Local: Cada município tem liberdade para definir sua própria política tributária. Isso inclui decisões sobre o valor do IPTU e como ele é cobrado. Algumas cidades optam por aumentar a arrecadação do imposto para financiar serviços públicos e infraestrutura, o que pode resultar em valores mais elevados. Tamanho e Infraestrutura da Cidade: Cidades maiores, com mais serviços públicos e infraestrutura, frequentemente têm valores de impostos mais altos. Isso ocorre porque as prefeituras dessas cidades precisam de uma maior arrecadação para manter e expandir serviços como saúde, segurança e transporte público. Objetivos Municipais: Em algumas cidades, o IPTU também pode ser utilizado como ferramenta de planejamento urbano. Por exemplo, um município pode cobrar valores mais elevados em áreas em processo de valorização para evitar especulação imobiliária ou incentivar o uso de terrenos para fins mais produtivos. O que acontece se não pagar o imposto?

Apesar de ser um valor, em muitos casos, alto, o pagamento do imposto é obrigatório e se não for efetuado, o proprietário do imóvel pode sofrer diversas sanções.

A primeira consequência é o acréscimo de juros e multa, que aumentam o valor devido. Caso o pagamento continue não sendo realizado, a prefeitura pode ajuizar uma ação de execução fiscal, o que pode resultar na penhora do imóvel para quitar a dívida.

Além disso, o não pagamento do imposto pode acarretar no bloqueio de serviços essenciais relacionados ao imóvel, como a emissão de certidões negativas de débitos, dificultando negócios de venda ou locação da propriedade.

Por que você deve saber disso?

O alto valor do IPTU em Ilha Comprida é um exemplo de como a valorização imobiliária e o aumento da demanda por imóveis de luxo podem impactar diretamente o bolso dos proprietários. Para quem possui imóveis na cidade ou pretende adquirir propriedades no local, é importante considerar o custo do imposto anual ao avaliar o potencial de investimento.

Além disso, a cobrança elevada do imposto pode servir como um alerta para outras cidades que estão passando por processos semelhantes de valorização imobiliária. Com isso, os contribuintes devem ficar atentos aos valores de mercado e entender as implicações tributárias antes de se comprometer com a aquisição de imóveis.