Como resolver problemas de goteira que vêm do apartamento de cima?

Imagine acordar de manhã e encontrar sua sala molhada por uma goteira insistente vinda do andar superior. Parece pesadelo, mas é realidade para muitos brasileiros que vivem em apartamentos. O pior? Muita gente não sabe como agir nessas situações e acaba perdendo tempo, dinheiro e paciência. A boa notícia é que existem caminhos legais e práticos para resolver esse problema de forma civilizada.

A questão das infiltrações entre apartamentos vai muito além do simples incômodo. Pode causar danos estruturais graves, problemas de saúde relacionados ao mofo e até desvalorização do imóvel. Por isso, saber como proceder é fundamental para qualquer morador de edifício.

O que diz a lei

O Código Civil brasileiro é bem claro quanto aos direitos de vizinhança. O artigo 1.277 estabelece que você pode exigir que cessem as interferências prejudiciais vindas da propriedade vizinha. Quem causa dano a outrem, por ação ou omissão, fica obrigado a reparar o prejuízo, conforme determinam os artigos 186 e 927.

A responsabilidade varia conforme a origem do problema. Se a infiltração vem de tubulações ou impermeabilização do apartamento de cima, o proprietário dessa unidade deve arcar com todos os custos. Já se o vazamento tem origem em colunas ou áreas comuns, a responsabilidade é do condomínio.

Em imóveis alugados, a situação pode ser mais complexa. Se o dano decorre de reforma feita pelo inquilino, ele responde pelos prejuízos. Caso contrário, a obrigação recai sobre o proprietário do imóvel.

Como identificar vazamento

Reconhecer os sinais de vazamento precocemente pode evitar danos maiores:

Manchas amareladas ou escuras no teto, especialmente próximas a banheiros e cozinhas do andar superior

Gotejamento constante ou intermitente, que pode intensificar após o uso de chuveiros ou torneiras pelos vizinhos de cima

Descascamento da tinta ou reboco úmido nas paredes próximas ao teto

Odor de mofo ou umidade excessiva em determinados cômodos

Formação de bolhas na pintura do teto, indicando acúmulo de água entre as camadas

Ruídos de pingos ou água escorrendo dentro das paredes, especialmente durante a madrugada

Quem deve arcar com o prejuízo

A definição da responsabilidade financeira depende da origem técnica do problema. Se comprovada negligência do proprietário da unidade superior, este deve arcar com todos os custos de reparo e indenizar o vizinho prejudicado.

Para redes horizontais - aquelas internas ao apartamento -, como tubulações de banheiro, cozinha ou impermeabilização de áreas molhadas, a responsabilidade é exclusiva do proprietário da unidade causadora do dano.

Já para redes verticais e áreas comuns, incluindo colunas principais de água e esgoto, lajes estruturais e impermeabilização coletiva, o condomínio assume a responsabilidade pelos reparos e eventuais indenizações aos moradores afetados.

Existe ainda a possibilidade de acionar a construtora, caso o edifício esteja dentro do prazo de garantia de cinco anos para problemas estruturais que causem infiltrações.

Saiba como agir

O primeiro movimento deve ser sempre a documentação completa do problema. Tire fotos detalhadas, grave vídeos mostrando a extensão dos danos e anote datas, horários e evolução da situação. Essa documentação será fundamental em qualquer negociação ou processo judicial.

Em seguida, comunique formalmente o síndico e o vizinho responsável. O síndico pode atuar como mediador e orientar sobre procedimentos internos do condomínio. Com o vizinho, mantenha sempre um tom cordial - muitas vezes ele pode não ter conhecimento do vazamento.

A contratação de vistoria técnica é uma etapa crucial do processo. Um engenheiro ou técnico especializado pode identificar a origem exata da goteira e emitir laudo técnico, documento que comprova responsabilidades e embasa acordos ou ações judiciais. Profissionais utilizam equipamentos como câmeras termográficas e medidores de umidade para localizar vazamentos sem quebrar paredes.

Busque sempre uma solução amigável primeiro. Negocie prazos para reparos e formalize acordos por escrito, com ciência do síndico. Caso não haja cooperação, reúna toda a documentação e busque orientação jurídica para ações que podem incluir obrigação de fazer o reparo e indenização por danos materiais e morais.