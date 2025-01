Com alta da Selic, Abecip prevê queda de 17% no crédito imobiliário

O financiamento imobiliário atingiu um recorde de R$ 312 bilhões em 2024, impulsionado pelo aumento da participação do FGTS, que cresceu 29% em relação ao ano anterior. Isso reflete, sobretudo, importância do Minha Casa Minha Vida. Apesar da mudança na composição de funding, o crédito via SBPE (Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo) também avançou 22%, alcançando R$ 187 bilhões, o segundo maior volume já registrado.

Deste valor, R$ 137 bilhões foram gerados para pessoa física. Além disso, o mercado de usados que supriu esse número. No mercado primário (de imóveis novos) houve redução de 5%.

"Isso mostra a resiliência do setor para buscar alternativas para o mercado imobiliário", afirma Sandro Gamba, presidente da Abecip (Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança), se referindo aos crescentes saques à poupança.

Em 2024, os saques foram maiores que os depósitos em R$ 21,7 bilhões. Apesar de negativo, o desempenho da poupança conseguiu ser melhor do que foi em 2023, quando essa diferença entre saques e depósitos foi de R$ 72,4 bilhões.

O crédito de rendimento acabou compensando a saída líquida em dezembro e no acumulado do ano. Com isso, a poupança SBPE terminou o ano com saldo de R$ 773,5 bilhões.