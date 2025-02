Caixa leiloa 496 imóveis com descontos de até 55% em todo Brasil; veja como participar

Em parceria com a Leilão VIP, a Caixa Econômica Federal realiza um leilão de imóveis com 496 unidades disponíveis em todo o Brasil até o dia 17 de fevereiro, às 10h. Os descontos chegam a 55%, com lances a partir de R$ 23 mil — e o FGTS pode ser utilizado na compra. Entre as opções, há imóveis avaliados em cerca de R$ 1 milhão. Os interessados podem participar diretamente pelo site da leiloeira.

Nesta edição, os compradores devem arcar com os tributos incidentes sobre os imóveis adquiridos. As despesas condominiais serão de responsabilidade do arrematante até o limite de 10% do valor de avaliação do imóvel. Caso o montante ultrapasse esse percentual, a Caixa assume o excedente.

Onde estão os imóveis a leilão

Os imóveis estão distribuídos por diversas regiões. No Norte, há 11 unidades em estados como Amazonas, Pará e Roraima. No Nordeste, são 75 imóveis, com ofertas em todos os nove estados. No Centro-Oeste, há 67 oportunidades, com destaque para Goiás. O Sudeste tem 114 imóveis, sendo 53 no Rio de Janeiro, 43 em São Paulo e 18 em Minas Gerais. O Sul concentra a maior oferta, com 230 propriedades, sendo 208 no Rio Grande do Sul.

Entre as ofertas com maior deságio, está uma casa em Valparaíso de Goiás (GO), com 58 m² de área privativa e 82 m² de terreno, com lance mínimo de R$ 64,8 mil. Em Torres (RS), um apartamento de 36 m² pode ser arrematado a partir de R$ 153,1 mil. Em Campinas (SP), um terreno de 625 m² tem lance inicial de R$ 232,1 mil.

Outros imóveis incluem um apartamento em Planaltina (GO), com 62 m² e lance mínimo de R$ 79,9 mil; uma casa em Imbé (RS), com 125 m² e quatro quartos, disponível a partir de R$ 210,6 mil (pendente de regularização); e uma casa em João Pessoa (PB), com 57 m² e três quartos, com lance mínimo de R$ 132,6 mil.

O catálogo completo está disponível no site da Leilão VIP, onde os interessados podem consultar detalhes das propriedades e iniciar o processo de compra.