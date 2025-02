Banco Inter realiza leilão de imóveis em vários estados; descontos ultrapassam 50%

O Banco Inter realiza um leilão virtual de imóveis nesta terça-feira, 4, com início previsto às 10h. Conduzido pela Frazão Leilões, o evento terá 16 propriedades localizadas em diferentes estados do país. Destacam-se unidades no Distrito Federal, Espírito Santo, Maranhão, Mato Grosso, Minas Gerais, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo.

Os interessados devem se cadastrar no site da Frazão Leilões para participar, colocando os lances nos lotes disponíveis. O lote com menor valor inicial começa em R$ 125 mil, que correspondeu a um apartamento de 55 metros quadrados, localizado em Criciúma, Santa Catarina. Já o lote com maior valor de lance inicial é uma casa em Salto, São Paulo, com 2.094 metros quadrados, com valores partindo de R$ 849 mil.

Além desses, há também casa no centro de Buriticupu, Maranhão, com lance inicial de R$ 355 mil, e um apartamento em Brasília, Distrito Federal, disponível a partir de R$ 309 mil.

Serviço

Leilão de imóveis Inter

Data e hora: 4 de janeiro às 10h

Quantidade de imóveis: 16

Regiões: Distrito Federal, Espírito Santo, Maranhão, Mato Grosso, Minas Gerais, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo

Lances: Entre R$ 125.000,00 e R$ 849.000,00

Local: Online, site oficial da Frazão Leilões