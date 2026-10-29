Depois do Bradesco, Itaú também sobe juro da casa própria; taxa mínima vai a 12,95%

Itaú: Banco cobrava a partir de 11,99% ao ano mais Taxa Referencial (TR). A alta é de 0,96 ponto percentual. (Lucas Agrela/Site Exame)
Repórter de Mercados
Publicado em 29 de outubro de 2026 às 10h23.
Última atualização em 29 de outubro de 2026 às 10h39.
Os dois maiores bancos privados do crédito imobiliário no país encareceram o financiamento da casa própria em menos de uma semana. Depois do Bradesco, foi a vez do Itaú Unibanco, que elevou sua taxa mínima para 12,95% ao ano a partir desta quinta-feira, 29.
Segundo o radar de taxas da MySide, proptech que monitora mensalmente os juros dos principais bancos, o Itaú cobrava a partir de 11,99% ao ano mais Taxa Referencial (TR). A menor taxa acessível acompanhada pela proptech foi para 12,89%. Fora do Private, para todos os outros clientes, a taxa ficou em 12,95%.
"Diferentemente do Bradesco, que surpreendeu o mercado com um aumento de 3,3 pontos percentuais de uma só vez, o Itaú adotou um reajuste mais próximo do padrão que estamos acostumados a acompanhar no financiamento imobiliário", afirmou Paulo Prado, co-founder MySide e especialista em crédito imobiliário.
Em nota, o banco atribuiu o ajuste às "recentes oscilações nas curvas de juros futuros", que subiram após o segundo turno das eleições. A justificativa do Itaú passa pela forma como o crédito habitacional é financiado. Segundo o banco, como o financiamento imobiliário depende de recursos captados no mercado, seus custos estão sujeitos às variações dos juros.
O ajuste, de acordo com a nota, busca "refletir as condições atuais de captação e preservar a sustentabilidade das operações". O banco afirmou ainda que as taxas praticadas variam conforme o perfil e o relacionamento de cada cliente.
A caderneta de poupança, fonte tradicional e mais barata do crédito habitacional, vem perdendo espaço. Ela respondia por 34% do funding do setor em dezembro de 2023 e caiu para 29% em dezembro de 2025, segundo dados do Banco Central.
Sem a poupança, os bancos recorrem a instrumentos como as Letras de Crédito Imobiliário (LCIs), cujo custo acompanha de perto os juros futuros. Foi esse o mesmo argumento usado pelo Bradesco, que atualizou suas taxas "em função do aumento verificado nas taxas de juros do mercado".
O reajuste do Itaú é bem menor que o do concorrente. No Bradesco, a taxa mínima para a maioria dos clientes saltou 3,3 pontos percentuais de uma só vez, de 11,69% para 15% ao ano mais TR. O piso de 13,6% ficou restrito ao segmento Private.
Com o novo patamar, o Itaú também fica abaixo da Selic, hoje em 13,75% ao ano. A taxa mínima da maioria dos clientes do Bradesco ficou acima dos juros básicos.
Ainda assim, os 12,95% do Itaú ultrapassam o teto legal de 12% ao ano do Sistema Financeiro da Habitação (SFH). Operações acima desse limite ficam fora das regras do sistema, no Sistema de Financiamento Imobiliário (SFI), em que as taxas são livremente negociadas.
A diferença pesa para o comprador. O enquadramento no SFH é condição para usar o saldo do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) na compra ou na amortização das prestações.
O movimento do Itaú tem peso maior que o do Bradesco. De janeiro a agosto, o banco respondeu por 25,2% dos R$ 132,5 bilhões concedidos em crédito imobiliário com recursos da poupança, segundo a Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança (Abecip). O Bradesco ficou com 16,2%.
Juntos, os dois somaram R$ 54,9 bilhões no período. À frente deles está apenas a Caixa, com 48,6% do mercado.
A alta do Itaú confirma a expectativa de especialistas ouvidos pela EXAME nesta semana. "O Bradesco foi só o primeiro; todos os outros vão subir a taxa de juros, talvez com exceção dos bancos estatais", disse Fabrício Schveitzer, COO da construtora Dimas e conselheiro do Ecossistema Sienge.
O Santander, quarto maior financiador com recursos da poupança, afirmou que acompanha os indicadores econômicos e avalia os eventuais impactos do cenário sobre as taxas. Caixa e Banco do Brasil disseram estar em período de silêncio por causa da divulgação de resultados.
O Itaú divulga seus resultados do terceiro trimestre em 3 de novembro. No mesmo dia, começa a reunião do Comitê de Política Monetária (Copom), que anuncia no dia 4 a decisão sobre a Selic.