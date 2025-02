Selic x Poupança: qual o rendimento de R$ 100 mil em 1 ano?

A taxa Selic, atualmente em 13,25% ao ano , tem impacto direto sobre diversos investimentos no Brasil, incluindo o Tesouro Selic e aplicações bancárias indexadas ao CDI.

Já a poupança segue uma regra própria de remuneração. Mas qual dessas opções faz R$ 100 mil render mais ao longo de 12 meses?

Quanto rende o valor na Selic?

Investimentos atrelados à Selic, como o Tesouro Selic e CDBs que pagam 100% do CDI, acompanham de perto a taxa básica de juros. Considerando a Selic em 13,25% ao ano, um investimento nesses ativos teria um rendimento bruto aproximado de R$ 13.250 em um ano.

Porém, é preciso descontar o Imposto de Renda, que varia conforme o prazo da aplicação. Para resgates entre 6 e 12 meses, a alíquota é de 17,5% sobre os rendimentos . Além disso, o Tesouro Selic tem a taxa de custódia de 0,2% ao ano da B3. Com esses descontos, o valor líquido final ficaria próximo de R$ 110.750 .

E na poupança?

A caderneta de poupança segue uma regra específica: quando a Selic está acima de 8,5% ao ano, a rentabilidade fica fixa em 0,5% ao mês + TR (taxa referencial).

Atualmente, a TR gira em torno de 0,15% ao mês, resultando em um rendimento de aproximadamente 7,1% ao ano.

Isso significa que R$ 100 mil aplicados na poupança por um ano renderiam cerca de R$ 7.100, chegando a um saldo total de R$ 107.100 . O valor é menor do que o oferecido pelo Tesouro Selic, mas tem a vantagem da isenção de Imposto de Renda.

Qual a diferença entre investimentos que usam Selic e a poupança?

A principal diferença está na forma de cálculo da remuneração. Enquanto investimentos ligados à Selic seguem diretamente a taxa de juros da economia, a poupança tem um teto de rendimento, que limita seus ganhos quando a Selic está elevada.

Outro fator relevante é o impacto da tributação. O Tesouro Selic e o CDI possuem incidência de IR, o que reduz parte dos ganhos. A poupança, por sua vez, é isenta, mas seu rendimento líquido ainda é inferior às outras opções.

Qual o investimento mais seguro?

O Tesouro Selic é considerado o investimento mais seguro do mercado, pois tem garantia do Governo Federal. Já aplicações em CDBs contam com a proteção do Fundo Garantidor de Créditos (FGC), cobrindo até R$ 250 mil por instituição.

A poupança também tem cobertura do FGC, mas seu rendimento menor pode representar uma perda de rentabilidade no longo prazo.

3 dicas para o dinheiro render mais

Para fazer o montante render mais e não perder dinheiro com a tributação, vale a pena ficar de olho em algumas dicas:

1- Evite a poupança quando a Selic está alta

A caderneta pode parecer uma opção segura e prática, mas sua regra de rendimento limita os ganhos quando a Selic está acima de 8,5% ao ano.

Atualmente, com a Selic em 13,25% ao ano, o retorno da poupança fica em torno de 7,1% ao ano, bem abaixo das opções atreladas à Selic, como o Tesouro Selic e CDBs de 100% do CDI.

Escolher investimentos que acompanham a taxa de juros permite obter retornos maiores com a mesma segurança.

2- Considere a rentabilidade líquida, não apenas a taxa bruta

Muitas aplicações divulgam apenas a taxa bruta de rendimento, sem levar em conta impostos e taxas. No Tesouro Selic, por exemplo, há incidência de Imposto de Renda sobre os ganhos e uma taxa de custódia de 0,2% ao ano da B3. Já um CDB de 100% do CDI paga imposto, mas não tem taxa de custódia.

Ao avaliar investimentos, é essencial calcular a rentabilidade líquida para comparar corretamente as opções.

3- Diversifique sua carteira para equilibrar risco e retorno

Aplicar todo o dinheiro em um único investimento pode não ser a melhor estratégia. Enquanto a Selic alta favorece a renda fixa, períodos de queda na taxa podem reduzir o rendimento desses ativos.

Para proteger o patrimônio e buscar ganhos mais expressivos no longo prazo, é interessante diversificar a carteira, combinando Tesouro Selic para segurança, CDBs para maior rentabilidade e até investimentos em renda variável, como fundos multimercado ou ações, para capturar oportunidades de valorização.

Por que você deve saber disso?

A escolha entre Selic e poupança pode fazer uma grande diferença no crescimento do patrimônio. Com a taxa básica de juros elevada, entender as opções disponíveis evita perdas financeiras e ajuda a tomar decisões mais vantajosas.