BB vende imóveis com até 88% de desconto em outubro

Durante o mês de outubro, o Banco do Brasil disponibiliza, para venda direta e leilão, 2,57 mil imóveis com descontos de até 88%. As ofertas variam entre R$ 10 mil e R$ 25 milhões. São casas, apartamentos e lotes disponíveis em todas as regiões do Brasil, predominantemente nos estados de Goiás, Paraíba e Piauí.

Uma das propriedades é uma casa residencial, localizada em Águas Lindas de Goiás (GO), com área construída de 52,4 metros quadrados, custando R$ 33.864,00, 66% abaixo do valor de mercado.

Outro imóvel é uma casa residencial, localizada em Piracicaba (SP), com seis dormitórios, cozinha, copa e uma área total construída de 1.092,1 metros quadrados, ofertado por R$ 1.411.330,00, 30% abaixo do valor de mercado.

“O Banco do Brasil disponibiliza uma grande diversidade de imóveis em todo o país, com descontos vantajosos" afirma Rodolfo Barros, gerente-executivo de suprimentos, infraestrutura e patrimônio do BB.

Para saber mais sobre os imóveis em oferta, é necessário acessar o site Seu BB, aplicar os filtros de acordo com o interesse — região, tipo de imóvel, valor ou situação (ocupado ou desocupado).