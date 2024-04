Banco do Brasil leiloa imóveis comerciais com lances mínimos até 70% abaixo do valor de mercado

O Banco do Brasil realiza, em abril, um leilão de imóveis em parceria com a plataforma Lance no Leilão. Ao todo, são nove empreendimentos comerciais localizados nos estados do Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraíba, Piauí e Tocantins.

Os lances mínimos são até 70% abaixo do valor de avaliação de mercado, sendo aceitos pagamentos à vista ou com financiamento, a depender do tipo do imóvel. Podem participar pessoas físicas e jurídicas cadastradas na plataforma até o dia da sessão. O período de lances já está aberto na mesma plataforma e se encerra às 12h do dia 11 de abril.

Carla Umino, leiloeira oficial, destaca a diversidade dos imóveis comerciais disponíveis, com diversas opções de bens para compra com locação já garantida para o Banco do Brasil. “São imóveis em localizações estratégicas e rentabilidade de até 0,95% ao mês, considerando a relação entre o valor da locação paga mensalmente pelo Banco e o valor de venda do imóvel”, explica.

O Banco do Brasil ainda destaca que a instituição é a responsável pela quitação de eventuais valores de IPTU, ITR, CCIR, laudêmio e condomínio até o efetivo registro da transferência do imóvel ao arrematante.

Quais são os imóveis do leilão do Banco do Brasil?

Itanhandú (MG): prédio comercial situado Avenida Fernando Costa, 323 e 325, Centro, Itanhandu (MG). Melhor descrito na Transcrição 8165 do CRI de Itanhandu (MG). Prazo da locação: (60 meses). Valor de locação inicialmente estabelecido será de R$ 8.300,00. Lance mínimo: R$ 1.147.700,00.

Serviço

Lances já podem ser feitos em http://www.lancenoleilao.com.br;

Data: 11 de abril, às 12h;

Cadastro para participar: até o dia em que ocorrerão os leilões;

Edital e descrição de todos os imóveis disponíveis no portal da Lance no Leilão.

