Tem dúvidas sobre a declaração do imposto de renda 2024? A EXAME Invest, em parceria com a IOB, responde perguntas dos leitores. Os interessados devem enviar suas questões por e-mail até 10 de maio. O endereço é exameinvest@exame.com.

O prazo de entrega começou no dia 15 de março e irá até 31 de maio. Neste ano, a Receita Federal espera receber 43 milhões de declarações. Um jeito simples de preencher a declaração é por meio do Programa Gerador da Declaração (PGD), uma ferramenta em que o contribuinte pode baixar no computador para conseguir preencher a declaração.

Caso o contribuinte esqueça e entregue fora do prazo, será aplicado uma multa de 1% ao mês-calendário ou fração de atraso, sobre o total do imposto devido, ainda que integralmente pago. A um mínimo para a multa de R$ 165,74 e valor máximo correspondente a 20% do imposto devido.

Leia também:

Quem tem cartão de crédito, precisa declarar Imposto de Renda?

Valdir Amorim, coordenador técnico e jurídico da IOB, responde à questão.

O simples fato de ser titular de um cartão de crédito não obriga o contribuinte a apresentar a Declaração do Imposto de Renda de Pessoa Física (DIRPF), caso não se enquadre em alguma das hipóteses de obrigatoriedade, tais como:

Recebeu rendimentos tributáveis acima de R$ 30.639,90 , o que inclui salário, aposentadoria e pensão do INSS ou de órgãos públicos;

, o que inclui salário, aposentadoria e pensão do INSS ou de órgãos públicos; Recebeu rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte (como rendimento de poupança ou FGTS) acima de R$ 200 mil ;

; Teve ganho de capital (ou seja, lucro) na alienação (transferência de propriedade) de bens ou direitos sujeitos à incidência do imposto

Teve isenção do IR sobre o ganho de capital na venda de imóveis residenciais, seguida de aquisição de outro imóvel residencial no prazo de 180 dias

Realizou vendas na bolsa que, no total, superaram R$ 40 mil, inclusive se isentas . E quem obteve lucro com a venda de ações, sujeito à incidência do imposto. Valores até R$ 20 mil são isentos

. E quem obteve lucro com a venda de ações, sujeito à incidência do imposto. Valores até R$ 20 mil são isentos Tinha, em 31 de dezembro, posse ou propriedade de bens ou direitos, inclusive terra nua, acima de R$ 800 mil ;

; Obteve receita bruta na atividade rural em valor superior a R$ 153.199,50 ;

; Passou à condição de residente no Brasil em qualquer mês e nessa condição encontrava-se em 31 de dezembro de 2023.

O fato de uma despesa ser paga via cartão de crédito não a torna dedutível ou não para fins da apuração da base de cálculo do IR devido na Declaração de Ajuste Anual.

Para esse efeito, o contribuinte deve verificar se a despesa que ele está pagando é efetivamente dedutível. A exemplo, são dedutíveis despesas médicas, despesas com educação e contribuição para previdência complementar.