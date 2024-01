Bairros vizinhos à Faria Lima tem o m² mais caro de São Paulo em 2023, diz Loft

A região no entorno da Avenida Brigadeiro Faria Lima, centro financeiro da cidade de São Paulo, registrou o metro quadrado residencial mais caro da capital paulista em 2023, segundo levantamento da Loft. O Índice Preço Real (IPR) é elaborado mensalmente pela startup e avalia a diferença média de preço pedido pelos proprietários e os valores efetivamente vendidos.

O destaque de 2023 foi o Jardim Europa, na Zona Oeste, que teve o metro quadrado mais valorizado da cidade em 10 dos 12 últimos meses. A Faria Lima corta o bairro no meio, atraindo executivos que buscam a proximidade com o trabalho no centro financeiro.

O segundo bairro mais caro da cidade no ano passado foi a Vila Nova Conceição, seguido por Vila Olímpia e Itaim Bibi – bairros que ocupam o entorno do centro financeiro. As 10 regiões mais caras para se viver na cidade estão nas imediações ou tem fácil acesso à Faria Lima.

Os 10 bairros mais caros de 2023, segundo a Loft

1 Jardim Europa R$ 23.060,96 2 Vila Nova Conceição R$ 16.162,86 3 Vila Olímpia R$ 13.037,86 4 Itaim Bibi R$ 12.966,48 5 Brooklin R$ 12.262,61 6 Jardim América R$ 12.213,16 7 Alto de Pinheiros R$ 11.764,71 8 Moema Pássaros R$ 11.548,85 9 Jardim Paulistano R$ 11.423,84 10 Moema Índios R$ 11.232,64

"A liderança de Jardim Europa e Vila Nova Conceição vem de uma combinação de fatores. Esses bairros possuem localização estratégica, próximos a grandes centros de negócios, com muita área verde, atendendo a uma demanda contínua por residências de alto padrão", afirmou, em nota, Fábio Takahashi, gerente de dados da Loft.

Ainda segundo o índice, o Jardim Europa foi também protagonista entre os bairros com a menor diferença entre o preço anunciado pelos vendedores e efetivamente transacionado.

O bairro figurou durante todo o ano entre os três que melhor registraram alinhamento entre as expectativas dos vendedores e dos compradores. Desde outubro de 2023, pertence ao Jardim Europa a menor diferença entre valor anunciado e valor transacionado na capital paulista.

Na ponta oposta, o bairro com menor preço do metro quadrado é o Sacomã, na região sudeste da cidade, que esteve entre os três bairros mais acessíveis durante nove dos 12 meses de 2023. São Lucas, na Zona Leste, e Tremembé, na Zona Norte, também foram destaque de preços mais baixos ao longo do ano.

Os bairros destacados em 2023 ocupam ainda posições parecidas no primeiro índice divulgado pela Loft este ano, com os primeiros dados de janeiro.

Veja também