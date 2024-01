Índice Preço Real EXAME-Loft janeiro: imóveis em São Paulo são anunciados 18,96% acima do valor real

Os imóveis à venda na cidade de São Paulo seguem sendo anunciados acima do preço real de venda, é o que mostra a edição de janeiro do Índice Preço Real EXAME-Loft (IPR). O indicador mede a diferença entre o preço transacionado e o preço anunciado e é divulgado mensalmente pela Loft, uma das principais startups dedicadas ao mercado imobiliário no país.

Segundo o estudo, os empreendimentos foram oferecidos 18,96% acima do valor real, o que representa um aumento de 1,09 ponto percentual (p.p.) em relação ao mês anterior. O resultado é a segunda alta consecutiva. Em dezembro, o IPR aumentou 0,51 p.p., ficando em 17,88%.

“Registramos seguidos aumentos desde outubro nos preços anunciados medianos, ainda que discretos, totalizando 2% de incremento no período até janeiro. Esse descolamento fez com que o IPR aumentasse nesta edição. O que não é uma boa notícia, pois quanto maior for essa diferença, maior tende ser o tempo para que compradores e vendedores entrem num equilíbrio e fechem negócio”, explica Fábio Takahashi, gerente de dados da Loft.

Diferença entre valor anunciado e preço real de venda

O estudo mostrou que dos 50 bairros analisados, há uma tendência de alta no preço médio transacionado somente em um bairro, sendo ele Santa Cecília. Já em dois bairros, Mooca e Morumbi, o estudo aponta para uma tendência de redução.

Entretanto, apesar da Mooca apresentar uma tendência de queda, o bairro ainda está entre as três regiões com anúncios mais distantes dos preços reais são Santo Amaro (31,85%), Mooca (30,89%) e Santa Cecília (30,25%). Já os bairros com anúncios mais próximos dos preços reais são Jaçanã (5,22%), Jardim Europa (8,86%) e Paraíso (10,3%).

Qual o metro quadrado mais caro de São Paulo?

O levantamento aponta ainda o preço do metro quadrado por bairro. Jardim Europa (R$ 21.061) segue sendo o bairro com o metro quadrado mais caro da cidade, seguido pela Vila Nova Conceição (R$ 17.534) e Vila Olímpia (R$ 13.210). Já os bairros mais em conta são Sapopemba (R$ 3.922), São Lucas (R$ 4.869) e Sacomã (R$ 4.357).