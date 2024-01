QuintoAndar: BH supera SP e Rio e tem maior alta no preço do aluguel em 2023

O Índice de Aluguel QuintoAndar Imovelweb divulgado nesta sexta-feira, 12, mostrou que 2023 foi um ano de alta no preço dos aluguéis em todas as capitais pesquisadas. Entre São Paulo (SP), Rio de Janeiro (RJ), Belo Horizonte (MG), Curitiba (PR), Porto Alegre (RS) e Brasília (DF), a capital mineira foi a que apresentou maior alta: o preço do metro quadrado para locação em BH subiu 22,8% no período, para R$ 33,73.

O metro quadrado mais caro, no entanto, segue em São Paulo: os paulistanos desembolsaram, em média, R$ 59,82 para alugar um apartamento na cidade. Brasília vem em segundo lugar, com um preço de R$ 43,46 por metro quadrado.

Veja abaixo a lista completa de preço médio por metro quadrado e variação em 2023, segundo o Índice de Aluguel QuintoAndar Imovelweb:

Mercado aquecido

Todas as cidades pesquisadas registraram alta nos preços e alcançaram o maior patamar da série histórica do índice, iniciada em 2019. “A alta taxa de juros, que perdurou até agosto acima da casa dos 13%, fez com que muitas pessoas deixassem o sonho da casa própria de lado. Isso aqueceu ainda mais a demanda pelo aluguel e puxou os preços para cima”, afirmou, em nota, Thiago Reis, gerente de dados do Grupo QuintoAndar.

Para este ano, Reis espera uma continuação da tendência de alta nos aluguéis. “2023 foi um ano desafiador para os novos inquilinos, que viram os preços subirem acima da inflação, e extremamente rentável para os proprietários. Para este ano, o baixo estoque de imóveis disponíveis, aliado à alta temporada do aluguel, deve manter o mercado bastante aquecido.”

A projeção segue assim ao menos para o início do ano. Com a continuidade da queda da taxa básica de juros, a Selic, o mercado pode ser impactado com um retorno do mercado de compra e venda. O setor de aluguéis, como consequência, pode desaquecer ao longo de 2024.

Metodologia do Índice de Aluguel QuintoAndar Imovelweb

Divulgado mensalmente, o Índice de Aluguel QuintoAndar Imovelweb avalia a evolução mensal dos preços tanto de anúncios como de contratos de aluguel para chegar a um preço geral para cada bairro e cada cidade. Os dados são ponderados para formar um índice geral da cidade.

Os bairros com maior número de imóveis alugados têm um peso relativamente maior na composição do índice geral. Segundo o QuintoAndar, o indicador final é uma média ponderada e suavizada, dos preços levando em conta os meses anteriores.

O índice usa ainda um modelo de preços flexível, que permite a incorporação de variáveis estruturais e de localização. Fatores como tamanho do imóvel, número de vagas de garagem, acessibilidade a escolas, entre outros, são levados em conta para ajustar o índice.