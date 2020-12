Visa: nova campanha dá descontos em EAD, site de emprego e plano de saúde

A operadora de pagamentos Visa lança nesta quarta-feira, 9, sua nova campanha desenvolvida para ajudar a classe média a esticar seu orçamento mensal por meio de um programa de benefícios. O principal objetivo é apresentar vantagens que proporcionem maior economia, como descontos em exames, consultas médicas, medicamentos, cursos à distância, além de colaborar na busca e no destaque em vagas de empregos, por exemplo.

As dívidas tiram o seu sono e você não sabe por onde começar a se organizar? A EXAME Academy mostra o caminho

Para ter acesso aos benefícios é preciso apenas ter um cartão Visa e ser cadastrado na plataforma Vai de Visa, sem declaração de renda e sem pagar nada a mais — exceto, por exemplo, saúde, que conta com planos especificos.

“A classe média tem um papel fundamental na jornada de recuperação e prosperidade do nosso país e, portanto, ajudar esse consumidor a usar melhor seu dinheiro é uma estratégia que faz sentido para nosso negócio e propósito”, diz Luciana Resende Lotze, vice-presidente sênior de marketing para Visa América Latina e Caribe.

As peças da campanha, que dão vida à estratégia lançada, farão uso do nome da empresa como verbo, fazendo alusão à plataforma de benefícios da Visa, o Vai de Visa.

As novidades em benefícios até o momento contemplam três segmentos:

Saúde: envolve acesso a planos com ofertas com custo reduzido de medicamentos, exames e consultas. O parceiro escolhido é a TEM Saúde, que irá oferecer aos portadores de cartões Visa três opções de planos com preços mais acessíveis, descontos em clínicas médicas, laboratórios parceiros, farmácias, consultas por telemedicina e até subsídio em medicamentos.

Emprego: neste pilar, Vai de Visa deve oferecer descontos à plataforma de vagas e análise de currículo gratuito;

Educação: por meio de descontos em cursos EAD, entre outros benefícios, a primeira parceria anunciada é com a UniDomBosco, desconto de 70% no preço de tabela das mensalidades de seus cursos de graduação.

No segmento de saúde, por exemplo, estão previstos os seguintes planos mensais, com validade de um ano:

R$ 12,90 – descontos em exames, consultas e 20% de medicamento

R$ 14,90 – descontos em exames, consultas e 20% de medicamento e telemedicina

R$ 19,90 – descontos em exames, consultas, telemedicina, 30% de desconto em medicamento e subsídio em medicamento

“Com a iniciativa, queremos de fato fazer a diferença na vida e no bolso desse consumidor e impactar positivamente grande parte da população brasileira, colocando a companhia à serviço da realidade das pessoas. A intenção da Visa é ser uma aliada nessa gestão de um orçamento mensal tão apertado, viabilizando entregas concretas, que realmente podem fazer a diferença na vida do brasileiro”, diz Patrícia Mascagni, diretora executiva de marketing da Visa do Brasil.

Os portadores de cartões Visa também poderão contar com os demais parceiros que já participam da plataforma Vai de Visa. Além disso, outras empresas poderão agregar seus serviços no programa junto à companhia.

Campanha

A divulgação da Visa estará em mídias on e offline a partir de hoje com a assinatura: “Para tudo que você visa, Vai de Visa”. Segundo a companhia, a intenção é fazer com que esse consumidor tenha uma relação mais saudável com sua gestão financeira, em um programa que se espera ser de longo prazo.

A campanha é resultado de um trabalho que deu início ao processo de concorrência de agências pela conta da empresa. Com isso, é a primeira desenvolvida pela nova agência de comunicação da Visa, a VTeam, joint venture entre a F.biz e VMLY&R, antecipada por EXAME. Desta vez, a comunicação tem um plano dividido em três momentos ao longo de 12 semanas.