Burger King lança combos de signos e Beats Zodiac sai de graça em parceria

A rede Burger King acaba de lançar combos exclusivos baseados nos quatro elementos do zodíaco: água, fogo, ar e terra. A novidade é fruto de uma campanha em parceria com Beats Zodiac, a Skol Beats que combina com os signos.

Ganha pouco, mas gostaria de começar a guardar dinheiro e investir? Aprenda com a EXAME Academy

Na ação, ao comprar um dos combos BK Zodiac, o consumidor terá impresso em sua nota fiscal um voucher de R$15 para compra de Beats Zodiac no Zé Delivery, ou seja, a bebida sai grátis.

“A união dessas duas marcas mostra que estamos conectados às tendências do mercado e é uma parceria para signo nenhum botar defeito”, afirma Gabriela Gallo gerente de marketing de Beats.

Além disso, os clientes que compraram hambúrgueres nas marcas concorrentes do Burger King, ganham um Combo do BK e uma latinha de Beats Zodiac. A ação que brinca com o mercúrio retrógrado e “desfez a confusão”.

Essa não é a primeira vez que o Burger King aposta no universo zodiacal para uma campanha. No Dia do Bacon, celebrado em 5 de setembro, a rede de fast food lançou o Baconróscopo. A partir dele, o BK mostrou quais os produtos elaborados com bacon que eram ideias para os nativos de cada signo.

“Acreditamos que vamos criar um diálogo divertido e uma experiência personalizada para os nossos clientes. Portanto, a nossa parceria com Beats Zodiac dá continuidade em uma história que já foi iniciada com o nosso público”, afirma Thais Souza Nicolau, diretora de marketing do Burger King no Brasil.

Serviço:

– Combos BK Zodiac estarão disponíveis nos restaurantes do Burger King a partir de 07 de dezembro;

– Na compra de um dos combos BK Zodiac, os consumidores terão um voucher de R$15 impresso em suas notas fiscais para compra de Beats Zodiac no Zé Delivery.