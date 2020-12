Twitter divulga campanhas de destaque na plataforma em 2020

O Twitter Brasil preparou o #BestOfTweets2020, uma lista das marcas que se destacaram ao longo do ano na plataforma. As campanhas foram selecionadas com base em oito diferentes categorias: propósito, conexão, lançamento, vídeo, diversão, impacto, conversa e criadores. Além disso, algumas categorias tiveram mais de que uma campanha a ser destacada, e por isso entraram na lista como e menção honrosa.

“Ao longo do ano, vimos marcas que trabalharam estratégias bem certeiras para o Twitter, que funciona como um termômetro social: observaram o que as pessoas estavam falando e, a partir daí, construíram conteúdos de propósito ou de negócio”, explicou Vinícius Magalhães, estrategista de marcas do Twitter Next.

Propósito – KitKat Brasil, Turma da Mônica (menção honrosa) e Magazine Luiza (menção honrosa)

27 de março de 2020. Eis a imagem oficial do Cascão lavando as mãos. Quando é pela solidariedade, o Cascão supera o medo. pic.twitter.com/myIPZk94V9 — Turma da Mônica (@TurmadaMonica) March 27, 2020

Gente, estão abertas as inscrições p/ o Trainee 2021, o programa q forma as futuras lideranças do Magalu. Igualdade de oportunidades e a inclusão são duas das nossas mais importantes causas. E, por isso, neste ano será exclusivo para candidatos negros. Segue o fio pra entender + pic.twitter.com/rc4puiMEs8 — Lu do Magalu (em 🏠) 🎄🎅 (@magazineluiza) September 18, 2020

Conexão – Netflix e Doritos (menção honrosa)

O mais importante agora é se cuidar e, se der, ficar em casa. E se você acha que já viu tudo o que tem disponível, tem coisas muito legais em outras plataformas pra você dar uma variada: — netflixbrasil (@NetflixBrasil) April 8, 2020

Em um momento em que a distância nos separa, o amor nos une. #DoritosRainbow não poderia deixar de fazer parte de uma data tão importante em apoio a comunidade LGBTQI+. Vamos espalhar amor no local em que aconteceria a Parada. Vem acompanhar nas redes de DORITOS®. #1Kiss1Donation pic.twitter.com/NH9grAbFzY — Doritos® (@doritosbrasil) June 13, 2020

Lançamento – Amazon Prime Video

Você está preparado para saber a verdade sobre os super-heróis? Só na nova temporada de #TheBoys no Amazon Prime Video. Assine já por R$9,90/mês. — Amazon Prime Video Brasil (@PrimeVideoBR) September 2, 2020

Vídeo – Bradesco

A nossa terra. O nosso futuro. O nosso festival. A 1ª edição do AFROPUNK chega ao Brasil e junto com ele, o Bradesco. AFROPUNK Bahia 2020. Arte, música, moda, tendência e tudo que você esperava do festival que mais tem a sua cara no mundo. Vem fazer parte #AliadosPeloRespeito pic.twitter.com/Mzr8U0gdEe — bradesco (@Bradesco) October 21, 2020

Diversão – Guaraná

o rostinho que eu queria na nota de 200. RT se vc concorda. pic.twitter.com/eoP0XGNWTy — Guaraná Antarctica (@guarana) July 29, 2020

Impacto – Dove

Conversa – Spotify

Cadê os fãs de #kpop? A gente chegou com a novidade de um squad especial formado para enaltecer esse fandom incrível! Em breve a @babidewet, a @ImenesErica, a @iMandyCandy, o @jovemhan e o @andersonrvs vão tomar conta lançando um challenge de fã pra fã! Nos aguarde! #KpopFanchant pic.twitter.com/SsqLfUuCuJ — Spotify Brasil (@SpotifyBR) June 18, 2020

Criadores – Samsung

Mãe de planta também é mãe?! As minhas filhas estão de castigo porque não me deram nenhuma flor esse ano. 🌼 A @SamsungBrasil tá com vários combos incríveis. Dá pra você equipar a sua casa e ainda presentear a sua mãe, corre aqui: https://t.co/OqU2pqKA1O #ConecteSeÀSuaCasa *ad pic.twitter.com/z1NJdTtMvj — Thiago Pasqualotto (@thiago_p) May 7, 2020

“Em 2020, o desafio foi fazer isso com timing e contexto. Foram muitas mudanças de rota para manter as mensagens de marca relevantes, atuais e sensíveis ao que as pessoas estavam vivendo. Saber conciliar produtos e serviços com essa relevância cultural no atual cenário é digno de reconhecimento”, diz Magalhães.