Trampos.co lança serviço que ajuda marcas a melhorar os anúncios de vagas

Com o intuito de criar uma ponte de comunicação entre recrutadores e profissionais sobre assuntos do mercado de trabalho, a trampos.co, plataforma que conecta profissionais de comunicação e tecnologia à empresas, em parceria com a Leme Growth, consultoria de aceleração de negócios, promoveram um joint venture.

O primeiro projeto é o T-Branded Content, uma ferramenta em forma de estúdio de conteúdo, que permite as marcas buscar – ou criar do zero – sua própria narrativa para atrair e reter os profissionais.

Para a solução, o estúdio terá além dos jornalistas e conteudistas, profissionais estratégicos focados em redução de turnover e recrutamento, que ajudará as marcas na construção de um discurso mais atrativo e assertivo.

Na outra ponta, do candidato, a plataforma trampos.co vai agregar por meio de conteúdos e cursos onlines as habilidades mais demandadas pelos recrutadores no momento das entrevistas, para que esses se preparem melhor e se atualizem, mas também possam tornar o processo de seleção mais produtivo para as duas partes.

A fusão das marcas dá origem também ao T-Talks, iniciativa para promoção de debates em lives semanais, com participação de especialistas e marcas de diversos segmentos, com o intuito de alinhar expectativas entre recrutadores e profissionais.

A expansão do trampos.co passa também por um reposicionamento visual da marca. A intenção é buscar agora uma relação mais próxima também com as marcas empregadoras.