Tim lança teclado que alerta sobre o uso de expressões e palavras racistas

A operadora de telecomunicação TIM acaba de lança no dia 20, Dia da Consciência Negra, um aplicativo que alerta os usuários sobre o uso de palavras preconceituosas, explica a origem dos termos e propõe substituições. O Teclado Consciente TIM é gratuito, pode ser usado por clientes da operadora ou não e tem a intenção de contribuir com a desconstrução do racismo estrutural.

“A educação é fundamental na evolução para uma sociedade mais inclusiva. Queríamos colaborar nessa jornada, usando a nossa tecnologia para alcançar mais pessoas. Foi daí que surgiu a ideia de criarmos o teclado, uma ação criada pela nossa agência, a HavasPlus, em parceria com acadêmicos e profissionais negros da consultoria Vírgula. Retirar expressões racistas do nosso vocabulário reforça a empatia, a capacidade de se colocar no lugar do outro e construir um futuro sem preconceitos”, diz Ana Paula Castello Branco, diretora de marca da TIM.

A ferramenta, para iOS e Android, fica visível no momento em que o usuário digita seus textos em redes sociais ou aplicativos de comunicação, por exemplo, e destaca automaticamente as palavras e expressões consideradas inadequadas. Ao clicar em cima desses termos, o Teclado Consciente TIM explica porque são considerados racistas e oferece opções para a sua substituição — tal como um corretor ortográfico social.

A iniciativa também conta com uma campanha digital que divulgará o teclado, principalmente, nas redes sociais. A ação tem com um time de 12 influenciadores negros de diversos segmentos, que vão se unir para produzir conteúdo. São destaques nomes como o humorista Yuri Marçal; a pesquisadora Winnie Bueno; Murilo Araujo, do canal Muro Pequeno; Gleici Damasceno, campeã do BBB18; o fotógrafo Roger Cipó; e a cantora Lellê, dentre outros. A cantora IZA, embaixadora da marca, também amplificará a discussão, assim com a influenciadora Camilla de Lucas, do time da TIM no TikTok.

Segundo a TIM, o lançamento do Teclado Consciente está conectado ao programa de diversidade e inclusão da companhia, que há três meses lançou grupos de afinidade de temáticas relacionadas à diversidade com 500 colaboradores.

Uma das iniciativas focadas na equidade étnico-racial é o novo Programa de Estágio, com meta de preencher 50% das 300 vagas com pessoas negras. Para isso, foram revisados o perfil e pré-requisitos do programa: não há restrições relacionadas às instituições de ensino, cursos de graduação e o conhecimento de idiomas foi flexibilizado. A empresa oferecerá, inclusive, um curso básico online de inglês para todas as pessoas inscritas no processo seletivo, mesmo que não sejam aprovados na fase final.

Atualmente, mais de um terço dos funcionários da TIM são negros e o objetivo da companhia é ampliar essa representatividade, inclusive em cargos de liderança – que atualmente é de 13% em posições de gerência e diretoria.

“As pessoas negras são 55,8% da população do país, por exemplo, mas ainda não têm representatividade expressiva nas grandes empresas. Isso significa que, para aumentar a presença de pessoas negras, também em posições de liderança, temos que começar desde o início repensando critérios e processos que podem significar barreiras de entrada”, afirma Maria Antonietta Russo, vice-presidente de recursos humanos da Tim.

Outras iniciativas como lives, eventos, e associação com organizações também foram realizadas.