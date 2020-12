Thiago Nigro, o Primo Rico, lança coleção de tênis com a Fiever, da Arrezo

O influenciador Thiago Nigro, também conhecido como Primo Rico, lança nesta quinta-feira, 3 uma coleção com a marca de tênis Fiever, do grupo Arezzo&Co. A parceria conta com dois modelos de tênis e um de moletom com diferentes opções de cores. O preço médio é de R$ 350.

A coleção foi criada com ajuda dos mais de 4 milhões de seguidores no Instagram de Nigro desde agosto. A coleção traz o inédito, não só para o universo do Thiago, como também para o da Fiever, que lança pela primeira vez um modelo de moletom. Ele foi inspirado no dia a dia de Nigro, trazendo informações gráficas que remetem à bolsa de valores. Já os tênis aparecem em uma cartela de cores que envolve o branco, preto e laranja.

Outra iniciativa incrível que surge dessa parceria é o apoio social à instituição Gerando Falcões, a qual reverterá a venda dos produtos da coleção em 500 bolsas de estudo para o projeto Doe um Futuro, o qual possibilita o acesso de jovens à mentorias e aulas dentro do app da organização. Além disso, a Fiever irá doar moletons e pares de tênis para serem vendidos na loja da Gerando Falcões, que reverte 100% dos lucros para o projeto.

A coleção está disponível em lojas físicas e online.