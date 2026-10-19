Quando a IA recomenda, sua marca está na resposta?

Passei mais de 20 anos construindo marcas para serem encontradas, lembradas e escolhidas por pessoas. Trabalhei em quatro países, em categorias completamente diferentes, mas o destinatário era sempre o mesmo: alguém que precisava conhecer uma marca, entender por que ela era diferente e, em algum momento, escolhê-la.

Agora, uma nova camada entrou nessa decisão: a inteligência artificial.

Cada vez mais, perguntamos à IA qual produto comprar, qual empresa contratar, onde viajar ou qual solução resolve determinado problema. E, à medida que agentes passam a pesquisar, comparar e executar tarefas em nosso nome, essa influência tende a crescer.

Isso cria a pergunta do título deste artigo para quem constrói marcas:

Quando a IA recomenda, sua empresa aparece na resposta?

Segundo a Kantar, cerca de 24% dos usuários de IA já utilizam a tecnologia como assistente de compras. E um estudo da Dentsu Creative com quase 2 mil líderes de Marketing em 14 mercados aponta outra dimensão dessa mudança: 81% acreditam que a preferência de marca será cada vez mais decisiva para continuar no carrinho.

A tecnologia mudou. Mas, curiosamente, ela torna os fundamentos da construção de marca ainda mais importantes.

Antes de ser recomendada, sua marca precisa ser compreendida

Uma empresa que não consegue explicar com clareza o que entrega, para quem entrega e por que é diferente sempre teve um problema de posicionamento. Agora ganhou outro: se nem a empresa consegue explicar quem é, como espera que a IA entenda? Se o site diz uma coisa, os executivos contam outra, os produtos são apresentados de maneiras diferentes e o mercado associa a empresa a algo completamente distinto, os sinais são confusos. E sinais confusos dificultam uma resposta clara.

Por isso, não acredito que a IA mude os fundamentos da construção de marca. A ordem continua sendo cultura, proposta de valor e posicionamento para, então, chegar à expressão verbal e visual.

A diferença é que essa expressão agora precisa funcionar em um ambiente em que pessoas e máquinas buscam entender a mesma empresa.

Ser encontrado não é o mesmo que ser escolhido

Durante muitos anos, grande parte da discussão digital esteve concentrada em uma pergunta: como ser encontrado? SEO transformou essa questão em disciplina. Empresas aprenderam a estruturar sites, produzir conteúdo e disputar posições em mecanismos de busca.A IA acrescenta uma pergunta mais difícil: quando alguém pergunta qual empresa deve escolher, existem razões suficientes para que a sua seja considerada?

Não basta aparecer. Uma marca precisa estar claramente associada a uma categoria, a um problema que resolve, a uma competência e, principalmente, a uma diferença relevante. Ser genérico sempre foi ruim para branding. Em um ambiente de recomendação, pode se tornar ainda mais caro.

Coerência virou dado

Marca nunca foi apenas aquilo que uma empresa dizia sobre si mesma. Ela também é aquilo que clientes, imprensa, funcionários, parceiros e mercado dizem sobre ela. A IA torna essa distância entre discurso e realidade ainda mais visível. Site, conteúdos, notícias, avaliações, entrevistas, documentação, experiências de clientes e referências de terceiros formam um conjunto enorme de sinais sobre uma empresa.

Por isso, não basta dizer quem você é. É preciso existir evidência de que você é aquilo que diz ser.

É a velha discussão sobre coerência de marca em um mundo novo. E talvez seja justamente por isso que cultura e marca se tornem defesas competitivas ainda mais importantes. Produto pode ser copiado. Funcionalidade pode ser replicada. Comunicação pode ser imitada. Construir uma percepção consistente, sustentada por experiências reais e repetida ao longo do tempo, é muito mais difícil.

Então, o que marketing precisa fazer?

Não acredito que a resposta seja correr atrás de uma nova sigla ou começar a produzir toneladas de conteúdo “para a IA”. A prioridade deveria ser mais fundamental.

Primeiro: tornar o posicionamento inequívoco.

Se você perguntar a cinco líderes da empresa “por que um cliente deveria escolher vocês?”, as respostas deveriam convergir. Se não convergem dentro da empresa, dificilmente haverá clareza fora dela.

Segundo: construir autoridade sobre os assuntos que importam.

Não basta falar da própria marca. Empresas precisam produzir conhecimento relevante sobre os problemas que resolvem, suas categorias e os temas nos quais querem ser reconhecidas.

Terceiro: transformar promessa em evidência.

Cases, clientes, dados, avaliações, imprensa, especialistas e referências externas ajudam a sustentar aquilo que a empresa afirma sobre si mesma. Uma marca forte não vive apenas de claims; vive de provas.

Quarto: organizar a informação.

Produto, site, conteúdos, FAQs, documentação e demais ativos digitais precisam explicar de forma clara e consistente o que a empresa faz. Informação fragmentada, contraditória ou desatualizada prejudica pessoas e máquinas.

Quinto: construir presença fora dos próprios canais.

Uma empresa dizendo que é excelente tem um peso. Clientes, imprensa, especialistas e mercado reconhecendo sua excelência têm outro. Reputação depende de terceiros.

Sexto: acompanhar como a marca está sendo representada.

Assim como monitoramos share of voice, busca, consideração e reputação, precisamos começar a observar também como diferentes sistemas de IA descrevem nossa empresa, com quais atributos nos associam, em quais contextos aparecemos e quem aparece quando não aparecemos.

Não como uma fotografia absoluta da verdade, mas como mais um sinal de mercado.

O novo trabalho não começa na tecnologia

É tentador transformar tudo isso em um novo problema técnico. Não é. É, antes de tudo, um problema de estratégia de marca. Nenhuma otimização vai resolver um posicionamento genérico. Nenhuma quantidade de conteúdo substitui uma proposta de valor fraca. E nenhuma técnica consegue fabricar, de maneira sustentável, uma reputação que o mercado não reconhece. Por isso, eu começaria com um teste muito simples.

Pergunte a diferentes assistentes de IA quais são as melhores empresas da sua categoria. Depois seja mais específico: descreva exatamente o problema que seu negócio resolve e pergunte quais empresas deveriam ser consideradas.

Sua marca aparece? Se aparece, entenda por quê. Se não aparece, a pergunta mais importante não é “como enganar o algoritmo para entrar na resposta?”. É: o que precisamos construir para merecer estar nela?

Durante décadas, trabalhamos para construir marcas que ocupassem um espaço claro na cabeça das pessoas. Isso continua valendo. Agora precisamos garantir que todos os sinais que deixamos no mundo contem essa mesma história. Porque uma nova camada entrou na decisão.

E ela já está começando a recomendar.