Vivo transforma campanha sobre uso do celular em jogo de tabuleiro

A Vivo tem trabalhado a conversa sobre o uso consciente da tecnologia desde 2018 e, há três anos, destaca o posicionamento "Tem Tempo Pra Tudo" em boa parte de suas campanhas. Agora, a companhia leva essa discussão para um formato analógico com o lançamento de um jogo de tabuleiro.

A iniciativa dá continuidade à websérie "A Vida Convida", que aborda a presença do celular no cotidiano. O jogo transforma as provocações da campanha em uma experiência presencial, com distribuição prevista para criadores de conteúdo.

Batizado de Jogo da Vivo, o projeto foi criado pela agência Pros e desenvolvido em parceria com o estúdio Game Makers.

Experiência offline

O jogo de tabuleiro dá continuidade à segunda temporada de “A Vida Convida”, criada pela Galeria.ag e protagonizada pela atriz Denise Fraga, com direção de Luiz Villaça. Na série, conversas realizadas nas ruas abordam situações cotidianas que ajudam a questionar o espaço ocupado pelo celular na rotina.

Entre as provocações estão a diferença entre registrar um momento e efetivamente vivê-lo, a preocupação com a própria imagem durante uma selfie e a relação entre as lembranças pessoais e aquilo que fica armazenado na memória do aparelho.

"A tecnologia faz parte das nossas vidas, mas queremos provocar uma reflexão sobre o espaço que ela ocupa no nosso dia a dia", avalia Sabrina Romero, diretora de marca e comunicação da Vivo.

No tabuleiro, essas questões são transformadas em situações para discussão entre os participantes. Uma rodada pode convidar alguém a contar uma memória que não cabe no celular; outra pode reconhecer quem viveu uma experiência especial sem pensar em publicá-la nas redes sociais.

A proposta é levar a discussão para além do conteúdo audiovisual e criar uma situação em que as pessoas possam conversar sobre os próprios hábitos digitais.

"Com o Jogo da Vivo, usamos a experiência para transformar essa conversa em ação e reforçar um convite que está no centro da nossa marca: olhar menos para a tela e abrir mais espaço para viver o que acontece ao nosso redor", afirma Romero.

A escolha do tabuleiro orienta a estratégia criativa: em vez de recorrer a outro formato digital para discutir o uso de dispositivos, a marca propõe uma atividade coletiva longe das telas.

"Nosso desafio foi encontrar uma forma de tirar a conversa do campo das ideias e levá-la para uma experiência concreta. O jogo de tabuleiro surgiu como uma maneira de transformar as provocações da websérie em situações que as pessoas pudessem discutir e reconhecer no próprio cotidiano", comenta Pedro Capellão, diretor de criação da Pros.

A distribuição para criadores de conteúdo é parte da estratégia para ampliar a conversa nas redes sociais. A Vivo, porém, não informa quantos jogos serão enviados.