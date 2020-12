Riachuelo lança linha de produtos geeks da Disney — também para os pets

Pelo quinto ano consecutivo a Riachuelo aposta no universo geek e patrocina a CCXP World, que neste ano acontece online. A companhia também aproveita o momento para lançar produtos licenciados da Disney e franquias como Star Wars para crianças, adultos e pets a partir da campanha #VivaSeuUniverso.

“Trabalhamos com a inclusão de novas marcas, novas categorias e reforçamos novos mundos para atender cada vez melhor os fãs. Em um ano tão desafiador como esse, buscamos trazer novidades que atendessem esse momento, como os kits camisetas com máscaras, novos produtos para home office, decoração para a casa e a linha pet”, diz Julia Medeiros, gerente de licenciamento da marca.

O lançamento da coleção Disney Pets conta com itens especiais para cães e gatos. As primeiras linhas da coleção são das temáticas de Toy Story, que celebra 25 anos de história neste ano, e Star Wars com seus grandes clássicos e personagens. Além da linha pet, segundo a executiva, a linha de moda praia, pijamas, acessórios para trabalhar em casa e itens de decoração estão entre as maiores apostas.

Outra exclusividade da marca é a linha de produtos licenciados da Casa Riachuelo. Desde pratos a copos, jogos americanos e aventais. Os produtos da categoria estão disponíveis no site, no aplicativo e nas lojas físicas a partir de R$12,90.

CCXP World

A pedido dos fãs a Riachuelo, a marca trouxe novamente o pomo de ouro e o chapéu seletor de Harry Potter. Mas também há lançamentos da linha inédita de The Office no Brasil, kit de camiseta de diversos personagens com máscaras e uma nova linha baby de Star Wars, que são itens exclusivos das coleções da Geek Week. A Riachuelo realizou uma grande curadoria de produtos geeks em celebração desta semana de eventos e trouxe o melhor dos mundos com DC Comics, Marvel, Assassin’s Creed, Resident Evil, Caverna do Dragão, Mortal Kombat, Ghostbusters e entre outros.

Também na CCXP World, a Riachuelo está participando com uma Geek Shop dentro da plataforma do evento, promovendo uma experiência de compra dentro do universo geek. Basta clicar na loja e automaticamente é direcionado ao site da marca na seção de produtos focados na Geek Week. É possível encontrar os mais variados itens da categoria: os tradicionais super-heróis, personagens animados, games e muitos mais.