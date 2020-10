Popeyes está vendendo sanduíches pela metade — e que esgotarão em dias

A marca de fast food Popeyes, da rede Burger King, lançou no Brasil no último dia 8 o The Sandwich, o seu sanduíche de frango frito famoso nos Estados Unidos. O hambúrguer foi criado há cerca por dois funcionários brasileiros. Até então, a rede servia apenas pedaços de frango frito em caixas ou baldes por lá.

Mesmo realizando um cálculo de produto e estoque e uma campanha para compra de apenas um sanduíche por CPF, o sanduíche de frango frito também foi muito aclamado pelo público brasileiro, com recorde de vendas. Foram vendidas mais de 31.800 unidades de The Sandwich até agora, apenas em São Paulo e em 3 semanas.

Mesmo com todas as providências, a previsão é de que todos os sanduíches da marca entrarem em sold out a partir de 4/10, impulsionados pelo The Sandwich, e pela falta de estoque do frango. Numa atitude proativa para conter o esgotamento, os gerentes de algumas lojas fizeram uma improvisação de vender o sanduíche pela metade, reduzindo o valor do produto também pela metade. Ele será vendido nesse formato até o dia 3/10, por R$ 7,45 (valor do sanduíche individual) e R$ 19,90, (combo com batata e bebida), pelo delivery.

Comparando os resultados de setembro, depois do lançamento do The Sandwich, com o mesmo período do ano de 2019, a rede cresceu mais de 600% no delivery e as vendas dos sanduíches praticamente dobraram.

Segundo o Popeyes, o sucesso está nos novos processos culinários e ingredientes, combinando seu filé de frango com um novo empanamento extra crocante, maionese premium, picles de receita americana e pão brioche tostado na manteiga. A comida de Popeyes é feita na hora do pedido e seu frango é marinado por no mínimo 12 horas e empanado pela pessoa responsável por cuidar de todas as etapas no processo de preparação do frango nos restaurantes.