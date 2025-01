Pesquisa revela os temas que mais engajaram nas plataformas de vídeo

Encontrar temas capazes de engajar o público é um dos principais desafios enfrentados pelos profissionais de marketing. Em um cenário no qual as tendências se transformam na velocidade de um scroll, compreender o que atrai a atenção das pessoas e converter isso em conteúdo relevante demanda criatividade, análise de dados e suporte tecnológico.

Para mapear os interesses que dominaram as principais plataformas de vídeo no Brasil em 2024, a Winnin, solução que usa inteligência artificial (IA) para identificar tendências culturais na internet, realizou uma pesquisa que revela os temas de maior engajamento no ano.

O levantamento aponta que o segmento 'beleza e cosméticos' liderou o ranking, com mais de 1 milhão de interações médias por vídeo, atingindo seu maior pico em abril, por influência da trend 'Asoka Makeup Trend'. Inspirada no filme indiano Asoka (2001), a tendência combinava tutoriais de maquiagem do sul da Ásia com dublagens e performances ao som de 'San Sanana', da cantora Akla Yagnik.

O tema 'celebridades e influenciadores' aparece no segundo lugar do levantamento, com conteúdos sobre personalidades como Virgínia Fonseca, Hytalo Santos e Viihtube registrando uma média de 1,05 milhão de engajamentos por publicação. Logo após, 'religiões e esoterismo' se destaca por atrair um público fiel, especialmente entre jovens de 25 a 34 anos.

O tema 'relacionamentos' manteve um engajamento consistente ao longo do ano, alcançando uma média de 842 mil interações. O desempenho reflete o interesse contínuo do público em tópicos como amor, amizade e conexões interpessoais, que frequentemente geram identificação e discussões nas redes.

Já o 'futebol', considerado a paixão nacional, ocupa a quinta posição em engajamento, com uma média de 711 mil interações. O YouTube se destacou como a principal plataforma para mais de 70% dos conteúdos criados ao longo do ano, reforçando seu papel como o palco favorito para discussões, análises e momentos emocionantes do esporte.

De acordo com Pedro Drable, head de strategy da Winnin, os dados de 2024 mostram que a relevância cultural das marcas vai além do óbvio. 'Temas como beleza, celebridades e religião — que inclusive apresentaram um crescimento expressivo entre audiências mais jovens —, lideraram o engajamento porque conectam diretamente com as paixões e aspirações das pessoas', diz.

Ainda segundo o especialista, entender essas dinâmicas culturais não é mais opcional; é essencial para criar estratégias que realmente se conectem com as pessoas. "A capacidade de mapear tendências com precisão permite que as marcas estejam sempre um passo à frente na conversa digital."