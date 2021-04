Pedir pizza com desconto ao enviar um emoji no WhatsApp? Agora é possível

A Domino’s Pizza lança um sistema de vendas por WhatsApp com funcionalidade inédita no varejo nacional: pedidos por emoji. Depois de uma primeira fase na versão beta, agora os clientes podem interagir com o assistente virtual da Domino’s, batizado de DOM, utilizando o emoji de fatia de pizza.

A rede vai oferecer 50% de desconto na pizza grande de calabresa para todos que testarem o recurso com emoji. Segundo a rede, o novo sistema de pedidos por Whatsapp é mais dinâmico, intuitivo e traz uma interação mais fluida e direta com o consumidor.

Para realizar ações como essa, a rede investiu 20 milhões de reais em tecnologia nos últimos dois anos e deve dobrar este volume em 2021. Além disso, ainda no primeiro semestre a companhia lança novo site, novo aplicativo e possibilidade de realizar pedidos por redes sociais. "Nossas pizzas estarão a poucos cliques de distância, na palma da mão dos consumidores", diz Flávia Molina, diretora de marca da Domino's.

A companhia também tem desenvolvido sistemas de aprimoramento das entregas, agilidade dos motoboys e um plano de expansão robusto, como contou Fernando Soares, presidente da Domino's Brasil em entrevista exclusiva à EXAME.

A campanha de lançamento

A Domino’s Pizza estreia em TV aberta e fechada uma campanha com o elenco de Porta dos Fundos, que protagoniza campanha de lançamento do novo sistema de pedidos por Whatsapp assinada pela agência GUT .

A Domino’s leva a campanha de lançamento também para a Twitch com ações durante a transmissão dos programas de entrevistas exclusivas do Porta dos Fundos para a plataforma. A campanha estará no Canal de Youtube do Porta dos Fundos, com o vídeo “Toda Forma de Amor”, em que a protagonista tem um crush no Dom, assistente virtual da Domino’s Pizza, depois de conversar com ele por WhatsApp.

“Aproveitamos que a Domino’s está entrando em uma nova fase dos seus canais proprietários de delivery para unir tecnologia e cultura pop. De um lado a atualização do WhatsApp da Domino’s, do outro, uma série de conteúdos exclusivos feitos em parceria com Porta dos Fundos, que possibilitou uma união entre esses dois universos”, diz Murilo Santos, diretor de criação da GUT.

Para pedir com o DOM é só enviar uma mensagem de Whatsapp para o número (21) 97301-5191.