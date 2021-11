Passagens a partir de R$ 99? Aéreas oferecem promoções na Black Friday

As companhias aéreas deram início à temporada de descontos da Black Friday. As promoções valem até domingo, e os bilhetes custam a partir de R$ 99 para voos domésticos. Agências de viagem também estão com pacotes promocionais para a data, incluindo pacotes de menos de R$ 1.000 na América do Sul e de cerca de R$ 1.500 para os EUA, incluindo transporte e hospedagem.

Veja algumas promoções aéreas

A Latam oferece passagens em voos domésticos por pouco mais de R$ 100. Um voo de São Paulo para Florianópolis sai por R$ 125,42, incluindo taxas. O trecho Rio-Vitória sai por R$ 115,96.A Gol oferece bilhetes a partir de R$ 99 no Brasil, mas é preciso buscar no site. E a Azul oferece 15% de desconto nas passagens, com o código AZUL15.

Voos internacionais podem ser encontrados a partir de R$ 1.092 ida e volta no site da Latam. No da Gol, há voos como de Brasília para Montevidéu a pouco mais de R$.1600.

Hurb

A plataforma de viagens terá promoções especiais no site, no aplicativo e nas redes sociais até o fim de novembro. Um pacote para cinco diárias em quarto duplo ou triplo em Miami (EUA) sai por R$ 1.499, com transporte aéreo.

Para Lima e Cusco, no Peru, com seis diárias e passagens de avião de ida e volta inclusas, o pacote sai por R$ 999.

Já a ida para Morro de São Paulo e Salvador, na Bahia, com cinco diárias, fica por R$ 499.

CVC

Tem pacotes de viagem em promoção, como diária por pessoa no Hotel HTL City Baires, em Buenos Aires, com 50% de desconto, para os dias 5 a 19 de dezembro. Para criança de até 2 anos, a estadia é gratuita.

Submarino Viagens

Tem promoções com até 50% de desconto, que vão de pacotes para destinos nacionais e internacionais, além de passagens aéreas, até reservas de diárias de hospedagem para diversas localidades.

Black Friday da EXAME Academy começou. Veja cursos e MBAs em oferta.