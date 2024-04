Oxxo e Amstel transformam um pedaço de São Paulo em Amsterdã

A Oxxo, mercado de proximidade que inaugurou a loja de número 500 em março, e a Amstel, cerveja do Grupo Heineken, se uniram para transformar um pedaço de São Paulo em Amsterdã. Trata-se do projeto de merchandising da rede varejista batizado de “loja emblemática”, que consiste na ambientação de uma unidade da rede varejista em parceria com a indústria.

A ação tem como objetivo comemorar o King’s Day (em português, "Dia do Rei"), que acontece oficialmente em 27 de abril, em Amsterdã, cidade sede da Amstel desde 1870. A data celebra o aniversário do rei da Holanda com uma série de atrações ao longo do mês.

Até o dia 5 de maio, a loja Oxxo no bairro Cidade Jardim, na região oeste da capital paulista, receberá um conceito visual, que inclui imagens de moinhos, tulipas, bikes e outras referências da capital dos Países Baixos, e apresentará a decoração externa e interna com cores, elementos imersivos e diversas promoções no PDV (ponto de venda). A ambientação é um convite para que os clientes conheçam Amsterdã, sem sair de São Paulo.

A unidade também será ponto focal para ativações da Amstel, a exemplo do “Happy Hour Amstel”. Ao longo da semana, na compra de uma lata ou garrafa de Amstel, o cliente receberá mais uma (limitado a 12 latas/garrafas por CPF).

Essa não é a primeia vez que a Oxxo investe em collabs no ponto de venda com grandes marcas da indústria, com o intuito de tornar a experiência dos consumidores mais imersiva e sensorial. Na Páscoa, em parceria com a Nestlé, transformou uma unidade da rede em um 'KitKat gigante'. No Natal, o mesmo ocorreu com o Chocottone da Bauducco.

“O projeto das lojas emblemáticas, que é originário do México, tem feito bastante sucesso entre os consumidores no Brasil. Percebemos pelo alto fluxo de pessoas que visitam essas lojas, seja para tirar fotos, seja para aproveitar as promoções que estão atreladas ao tema da decoração”, diz Camila Assis, head de marketing e comunicação externa do Grupo Nós, dono da rede Oxxo.

“O Grupo Heineken está reforçando a sua estratégia de negócio e vem investindo em formatos diferenciados de ativação em lojas. Essa é uma oportunidade da companhia endossar projetos como esse junto à Amstel, com o objetivo de aproximar os clientes dessa experiência tão especial e fazer com que eles vivenciem essa grande festa da Holanda”, explica Ricardo Sabatine, diretor nacional de vendas off premisse da cervejaria.

Amstel Espírito de Amsterdã

Nos próximos dias 4 e 5 de maio, a Amstel realizará o segundo final de semana do Amstel Espírito de Amsterdã. O evento, que integra as comemorações do King’s Day no Brasil, é realizado no Rio Pinheiros e conta com comidas típicas, música, shows burlescos e, claro, cerveja.

A iniciativa também inclui um passeio de balsa pelo Rio Pinheiros, saindo da Ponte Jaguaré indo até a Ponte Cidade Universitária. Com capacidade para 100 pessoas, a embarcação conta com um Bar Amstel, atrações musicais e performances.

"Todo o projeto foi idealizado para que as pessoas possam, desde o primeiro momento, viver a experiência de Amsterdã. Teremos espaços icônicos da cidade, como a Red Light (bairro famoso), além de tulipas, moinhos e outras surpresas", afirma Cecília Alexandre, diretora de marketing de mainstream e economy do Grupo Heineken no Brasil.