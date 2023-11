Oxxo e Bauducco transformam lojas em ‘panetones gigantes’ para o Natal

O Oxxo, mercado de varejo do Grupo Nós, uma joint venture entre Raízen, licenciada da marca Shell, e a mexicana FEMSA Comercio, se juntou à Bauducco em uma nova campanha de marketing para celebrar a chegada do Natal. As marcas transformaram duas unidades do Oxxo no Brasil em verdadeiros "panetones gigantes”, com uma decoração integralmente inspirada no Chocottone, o protagonista da ação.

No período de cerca de sete semanas, a unidade de Guarulhos (localizada na Avenida Papa Joao XXIII, 170) e a de Campinas (na Avenida Júlio de Mesquita, 813) ficarão decoradas com a identidade da marca e do produto da Bauducco.

De acordo com Roberto Barbera, diretor de marketing e comercial do Oxxo, esta é a primeira vez que um varejo alimentar realiza este tipo de ação no Brasil. No México, país originário da marca, a prática é comum e conhecida como ‘tienda insignia’, algo como ‘loja emblemática’, na tradução para o português. No local, já foram promovidas mais de 100 lojas emblemáticas em co-branding com indústrias.

“Estamos animados de trazer essa inovação ao país. Somos conhecidos como o ‘bom vizinho’ do bairro, por meio da aproximação que criamos junto aos nossos consumidores. Isso reflete o clima de Natal que queremos remeter nesse primeiro projeto junto à Bauducco, além de trabalharmos uma das sazonalidades mais importante para o brasileiro”, comenta Barbera.

O mercado de proximidade é um segmento do varejo que oferecem conveniência para os clientes e estão localizados a uma distância curta. No Brasil, esse conceito tem ganhado destaque nos últimos anos, impulsionado pela pandemia e pela maior busca por experiências de compra personalizadas.

Lojas "Bauduquizadas"

Cerca de 80 milhões de panettones são produzidos pela Bauducco por ano. A companhia criada pelo italiano Carlo Bauducco completou 70 anos em 2022, e até hoje tem como carro chefe o pão doce típico do Natal.

“A Bauducco abre a temporada de Natal no Brasil com a chegada das caixas amarelas nos pontos de venda. Nesta parceria com a Oxxo extrapolamos esse papel. Criamos uma experiência de conexão com a marca ‘bauduquizando’ a loja, aportando valor para o parceiro e fortalecendo a jornada e o relacionamento com o consumidor”, complementa André Britto, CMO da Bauducco.

As lojas temáticas da Oxxo contarão com portfólio de produtos de Natal da Bauducco, com itens tradicionais, além da linha de recheados, minis e presenteáveis. Os demais 380 mercados da companhia também contarão com produtos, como Panettones e Chocottones.