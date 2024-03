Oxxo transforma loja em 'KitKat gigante' e distribui chocolate na Páscoa

Depois de lançar novo KitKat Cereal, a Nestlé se uniu ao Oxxo, mercado de proximidade do Grupo Nós, para uma nova ação de marketing com o objetivo de celebrar a chegada da Páscoa.

As marcas transformaram uma loja do Oxxo no Brasil em um 'KitKat gigante', com uma decoração integralmente inspirada no chocolate.

A ação foi feita exclusivamente para o mercado Oxxo Idiomas, em Campinas, no interior de São Paulo. A unidade ganhou uma cerca no formato do doce e o seu interior foi totalmente decorado com mobiliários da marca.

Quem visitar a loja conceito poderá degustar os chocolates KitKat Mini Moments. O objetivo é levar aos consumidores a ideia de 'break' (pausa no dia a dia), como sugere o posicionamento da chocolateria. Também estão previstas promoções e ofertas para a compra de bombons Nestlé e KitKat.

"Estamos proporcionando uma experiência de compra diferenciada nos pontos de venda. Ao criar ambientes imersivos, decorados com espaços dedicados para fotos instagramáveis e degustação, reforçamos o compromisso de proporcionar não apenas praticidade, mas também um break único", diz Tatianna Perri, diretora de marketing de KitKat.

Loja emblemática da Lacta

Além da loja inspirada em KitKat, a Páscoa do Oxxo ainda inclui parceria com a Mondelez Brasil. A unidade Dom Francisco, também em Campinas, no interior de São Paulo, foi envelopada de 'ovo de Páscoa gigante' e chocolates Lacta.

A loja contará com um túnel na entrada aromatizada com cheiro de chocolate, uma parreira exclusiva com ovos e ambientação interna comunicando o programa global de sustentabilidade do cacau Cocoa Life da marca.

"O mercado de proximidade é um dos nossos focos estratégicos da Mondelez Brasil. Reconhecemos a crescente demanda por alimentos práticos e rápidos de consumir, especialmente em meio ao estilo de vida agitado dos brasileiros. Somos uma empresa de snacks, e este é o nosso propósito", afirma Andre Plana, diretor sênior de vendas da Mondelez Brasil.

Loja da rede Oxxo envelopada de ovo de Páscoa gigante (Divulgação/Oxxo)

Essa não é a primeira vez que o Oxxo realiza ações de merchandising grandiosas em suas lojas. Em dezembro, a rede se juntou à Bauducco em uma campanha para celebrar o Natal e transformou dois mercados em "panetones gigantes”, com uma decoração integralmente inspirada no Chocottone.

“O conceito de loja emblemática chegou para trazer inovação no ponto de venda. E a Páscoa é uma das grandes datas do varejo no país. Com essa collab, queremos levar a melhor jornada aos nossos consumidores, com experiências imersivas e sensoriais”, afirma Camila Assis, head de marketing e comunicação externa do Grupo Nós.