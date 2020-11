Outback lança pratos que misturam camarão e filé mignon

A rede de restaurantes Outback Steakhouse lança na terça-feira, 10, pratos principais inspirados na tendência Surf ‘N’ Turf, que consiste na mistura de proteína. Serão duas novidades com um mix de carne vermelha e camarões juntos, explorando diferentes sabores e texturas. Há ainda uma terceira opção de prato, segundo o restaurante, mais tradicional.

“Estamos propondo uma experiência presente nas cozinhas mais modernas do mundo. Cortes premium de filé mignon ganham a companhia de camarões em um jeito Outback”, diz Renata Lamarco, diretora de marketing do Outback Brasil.

A primeira novidade é o Toowoomba Shrimp Filet, um steak de filé mignon temperado e coberto com molho de camarões e champignons temperada com ervas finas ao molho alfredo e queijo grana. O prato é servido com um acompanhamento à escolha do cliente e custa R$ 74,90.

A outra opção é o Firecracker Shrimp Filet, um steak de filé mignon temperado e coberto com camarões empanados envolvidos em molho levemente picante. Também é servido com um acompanhamento à escolha do cliente, por R$ 69,90.

Por fim, a marca se inspirou no Fish’n Chips, mas no lugar do peixe, trouxe o filé mignon, dando origem ao Steak n’ Chips, opção que traz tiras de filé mignon empanadas servidas com Smoked Mayo, e acompanhamento à escolha do cliente. Esse prato também estará disponível no almoço por R$49,90.

As novidades do cardápio chamado de New Gold Steaks ficam disponíveis por tempo limitado e podem ser encontradas em todos os restaurantes Outback do Brasil e no delivery via iFood.