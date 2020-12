Outback lança combo que serve até 6 pessoas nas comemorações de fim de ano

A rede de restaurantes Outback Steakhouse reuniu suas porções no combo Mates Box, uma caixa que serve de quatro a seis pessoas. O lançamento está disponível a partir desta terça-feira, 15/12, somente no delivery via iFood ou para retirada no restaurante.

Que tal viajar mais no mundo pós-pandemia? Conheça o curso de liberdade financeira da EXAME Academy

A intenção é que o cliente aproveite para celebrar o happy hour ou pequenas comemorações de fim de ano em casa, mantendo o distanciamento social.

“Dezembro é um mês marcado por comemorações de fim de ano, amigos secretos e reuniões que as pessoas sempre fizeram muito dentro do restaurante e que, devido ao cenário atual, devem acontecer também em casa com os mais próximos. E nós não podemos deixar de estar presentes nessas celebrações, então criamos Mates Box que chega para se unir a todo o nosso menu via delivery”, diz Renata Lamarco, diretora de marketing do Outback Brasil.

O Mates Box custa R$184,90 e tem 15 unidades de Kookaburra Wings (sobreasas de frango empanadas em um mix de temperos com aipo), 10 unidades de Billy Ribs (costeletas de porco com o molho barbecue, toque agridoce e gergelim), Pétalas de Bloomin’ Onion (pétalas da cebola gigante) e Crispy Chips (batatas fritas em formato chips) — neste combo as batatas fritas aparecem pela primeira vez em formato chips. Para completar, o combo também acompanha os molhos Bloom, Billabong, Blue Cheese e Cheese Ranch.

De 0 a 10 quanto você recomendaria Exame para um amigo ou parente?

Clicando em um dos números acima e finalizando sua avaliação você nos ajudará a melhorar ainda mais.