OMO faz collab com Spotify e lança linha de sabão inspirada em gêneros musicais

A OMO lançou nesta segunda-feira, 30, uma nova linha de sabão líquido inspirada em gêneros musicais populares no Brasil. Em collab com o Spotify, OMO Vibes mira o público jovem e traz cinco produtos com fragrâncias e embalagens diferentes para representar os seguintes estilos: funk, eletro, pop, sertanejo e pagode.

“Escutar uma canção enquanto realiza tarefas de casa é um hábito do consumidor. Inclusive, no Spotify tem várias playlists com o tema faxina”, destaca Giovanna Gomes, CMO de Home Care Américas da Unilever, à EXAME.

Pesquisa realizada pela Opinion Box no final do ano passado indica que a maioria dos brasileiros (59%) de fato ouve mais músicas quando está arrumando a casa. “A experiência de lavar roupa é muito sensorial. Procuramos representar ao máximo os gêneros que existem no país para tornar essa atividade ainda mais gostosa e divertida”, complementa Gomes.

Com o slogan 'Bota pra lavar, bota pra tocar', a campanha, que estreou em 23 de outubro, contará ainda com nomes da música brasileira e um jingle para cada estilo musical de OMO Vibes, os quais serão apresentados à audiência nos comerciais.

Para engajar os consumidores estão previstas ações em parceria com o Spotify, como o “descubra sua vibe”, espécie de teste na plataforma de streaming, em que é possível saber qual o OMO Vibes ideal para cada pessoa, de acordo com as preferências musicais. Ao fim, a marca ainda disponibiliza uma playlist baseada no resultado.

Outras promoções e sorteios também estão atreladas ao produto, que traz uma nova embalagem de 1 litro e QRCodes premiados. Na compra do OMO Vibes, os clientes concorrem a prêmios, como três meses de assinatura Premium do Spotify, vale-compras de R$ 50,00 em produtos OMO e fones de ouvido bluetooth.

Campanha 100% digital

Pela primeira vez, a OMO realiza uma campanha totalmente digital e que explora a questão sonora e o hábito do consumidor. Os produtos serão vendidos exclusivamente no e-commerce da Amazon. “A estratégia por trás da inovação é atingir um público mais jovem, que passou a realizar as tarefas de casa há pouco tempo”, explica a CMO.

De acordo com a executiva, a escolha de vender a novidade apenas em e-commerce reforça a estratégia. Segundo o The Global Payments Report de 2022, o aumento das compras online no Brasil deve ser de 95% até 2025, uma alta que está associada ao consumo do público jovem neste canal específico.

Para tonrar a embalagem mais atrativa e conectada com a geração Z, OMO fechou parceria com a CBA B+G, agência de branding, para a criação das artes das embalagens, as quais são assinadas por Bruno Miranda.

“Tivemos muito cuidado na curadoria de ilustradores, pois, buscamos alguém que tivesse uma afinidade genuína com o projeto. A arte da embalagem foi mesclada com as ilustrações, gerando como resultado uma composição visual que transborda do rótulo, evocando o movimento e a 'vibe' de cada produto”, comenta Fernanda Varnum, diretora de criação da agência.