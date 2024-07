Bolsa brasileira comunica que não foi afetada por apagão global de tecnologia

Uma falha na empresa de segurança cibernética CrowdStrike provocou um apagão tecnológico em empresas de diversos setores nesta sexta-feira, 19. Aeroportos tiveram suas rotinas modificadas, com dificuldades na impressão de passagens, e o canal britânico de televisão Sky News chegou a ficar fora do ar. Houve também impactos no mercado financeiro, com a bolsa de Londres, uma das mais antigas do mundo, atrasando a exibição das negociações na abertura. No Brasil, porém, a B3 afirma que suas operações não foram afetadas pela falha de sistema.

"Reforçamos que nossos sistemas continuam operando e aptos para o pleno funcionamento do mercado", comunicou a B3 em nota.

Ações em queda

A causa, segundo a Reuters, estaria relacionada a uma ferramenta de segurança responsável por detectar possíveis invasões de sistema. Embora a CrowdStrike tenha afirmado que já resolveu os problemas relacionados à pane, as ações da companhia estão sendo negociadas em forte queda em Nova York, chegando a cair 10% nesta manhã. Sua principal concorrente, Palo Alto Networks, subiu cerca de 2,6%.

