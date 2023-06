Tendência na lavanderia: conheça o sabão para roupas com preço de perfume

A maioria das pessoas possui uma memória olfativa. Seja ela o cheiro de um alimento preparado durante a infância, da casa da avó, seja do perfume de alguém de que gosta ou até mesmo de uma marca de roupas. Segundo a empresa suíça Givaudan, maior fabricante de fragrâncias e cosméticos do mundo, 75% das emoções que experimentamos todos os dias são desencadeadas pelo cheiro. Mais do que sabonetes, velas, aromatizadores e perfumes, o mercado agora conta com sabão de luxo para roupas.

Em fevereiro, a marca de fragrâncias vegana Dedcool lançou o Dedtergent. Por 35 dólares (167 reais) e 946 ml. O produto, vendido na Sephora internacional, tem quatro versões: o Red Dakota, com notas de gardênias, âmbar e bergamota, o Milk, com notas de bergamota, âmbar e almíscar branco, o Taunt com notas de bergamota, baunilha e âmbar, e o Spring, com notas de bergamota, cardamomo e anis estrelado.

Todas as versões são biodegradáveis e oferecem até 60 lavagens.

Em maio, a marca lançou uma collab com a Ouai, uma luxuosa marca de cuidados com os cabelos da P&G. Sim, uma marca de perfumes e haircare lançaram um detergente para roupas. Estendendo a linha de perfume Melrose Place, o produto de limpeza conta com as mesmas notas: notas de rosa, bergamota e almíscar branco. Além da versão de 946 ml (167 reais), também foi lançada uma versão em miniatura, com até 4 lavagens por 14 dólares (66 reais).

“Por muito tempo, tivemos uma opção: Ace", disse a fundadora da Dedcool, Carina Chaz, ao site Fashionista. "Ao introduzir novas invenções para a lavanderia, as pessoas podem finalmente experimentar algo mais autêntico".

Além da Dedcool, a marca alemã Dra. Barbara Sturm, criada por uma médica com foco em medicina anti-inflamatória, lançou a linha de produtos Sturm Home Laundry Detergent. Com preço médio do litro por 40 libras (242 reais). O detergente é embalado em plástico e contém um copo medidor prateado da marca.

Além do aroma, o foco do produto é a saúde da pele. Dermatologicamente testado, o produto da marca querida por Oprah Winfrey e Gwyneth Paltrow contém aloe vera, beldroega e pantenol. “Uma formulação ecológica à base de plantas, livre de conservantes, enzimas, microplásticos, corantes, branqueadores e outros irritantes potenciais e criada especificamente para a pele”, diz a empresa.

Limpeza online

O isolamento social durante a pandemia foi um dos fatores de aceleração na busca por experiências para despertar conforto e proteção, em um período que foi marcado por incertezas. “Isso resultou diretamente na mudança de hábitos e comportamentos, passando por várias fases. Uma delas foi a questão do autocuidado pessoal e também o cuidado com a casa. Os aromas e os cheiros têm um componente emocional afetivo”, diz César Veiga, perfumista do Grupo Boticário.

A crise global também impulsionou o tamanho do mercado global de produtos de limpeza doméstica. Passando de 235,76 bilhões de dólares em 2021 e para 247,94 bilhões de dólares em 2022. Para 2029, a expectativa é que o mercado atinja 334,16 bilhões de dólares. “O impacto global da Covid-19 foi sem precedentes e impressionante, com produtos de limpeza doméstica testemunhando uma demanda positiva em todas as regiões em meio à pandemia”, segundo o relatório da Fortune Business.

Expandindo da casa para as redes sociais, uma das tendências de influenciadores no TikTok são os "Cleanfluencers", influenciadores que ensinam a fazer faxina e limpar sujeiras. Com vídeos sobre teste de produtos, limpeza de itens específicos e da casa, a hashtag #cleantok soma mais de 81,1 bilhões de visualizações na rede social chinesa. Seja por satisfação de ver alguém limpar objetos ou para aprender a limpar, de acordo com a pesquisa "Hábitos de limpeza do brasileiro: antes e durante a pandemia"’, da Soctt Duramax, a maioria das buscas sobre limpeza doméstica acontece na internet.

Se a tendência seguir, em breve o portfólio de produtos de limpeza de luxo poderá crescer. Mas, mais do que fragrâncias elaboradas, os detergentes de luxo vendem minimalismo e a promessa de elevar o estilo de vida dos consumidores.