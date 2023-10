O que a Geração Z tanto escuta no Spotify? Relatório revela tendências de 2023

Dizer que o Spotify só existe por causa da Geração Z é injusto. Mas afirmar que a fama e permanência do aplicativo é muito motivada por eles já não é tanto um exagero: são os mais jovens, entre 15 a 24 anos, que lideram no app. Um em cada três de todos os usuários do Spotify Free no mundo são da geração Z.

Como maioria, são eles também que lideram as tendências dentro do app. E a quinta edição do relatório anual de cultura e tendências globais Culture Next, do Spotify, revelou qual a melhor maneira de se conectar com eles pela plataforma: o segredo é apostar nos podcasts.

O estudo foi adiantado de forma exclusiva para a EXAME. A pesquisa foi realizada em parceria com a agência cultural para jovens Archrival. Ao todo, foram ouvidas 11.250 pessoas, com 10 grupos focais via Zoom, em países como Alemanha, Austrália, Brasil, Canadá, Espanha, Estados Unidos, Filipinas, França, Índia, Indonésia, Itália, Japão, México, Nova Zelândia, Reino Unido e Singapura.

Ascensão dos podcasts para a Geração Z

O que realmente faz essa geração se conectar tanto com os podcasts, no entanto, é a busca incessante dos jovens por mais contexto. Mais de três quartos (78%) dos ouvintes da Geração Z no Brasil concordam que os podcasts se aprofundam nos assuntos, trazendo o cerne da questão.

Essas narrativas têm se firmado como um meio confiável e envolvente, e tem atraído os jovens sobretudo com relatos culturais mais profundos. São líderes de audiência os podcasts de crime e suspense, ciência, esporte, música e humor. E o tamanho importa pouco: o estudo revela que os ouvintes curtem os episódios do início ao fim.

Categorias de podcasts mais ouvidas em 2023

Para Crime e suspense, por exemplo, o que faz mais sucesso são os podcasts com duração média dos episódios de mais de 40 minutos. Em Humor, a duração média que vai bem é de mais de 50 minutos — alguns programas têm taxas de conclusão que superam 80%.

No último ano, mas categorias com mais aumento de ouvintes foram Crime e Suspense (+111%), Ciência (+84%), Esporte (67%) e Música (54%).