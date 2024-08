Olimpíadas de Paris atraem 30,6 milhões de espectadores diários nos EUA

As Olimpíadas de Paris de 2024 registraram uma média de 30,6 milhões de espectadores diários nos Estados Unidos, marcando um aumento de 82% em relação aos Jogos de Tóquio de 2021. Esse crescimento significativo na audiência reflete a estratégia de cobertura multiplataforma adotada pela Comcast, que incluiu transmissões na rede NBC, canais a cabo como USA, e o serviço de streaming Peacock, segundo a Bloomberg.

A cerimônia de encerramento dos Jogos de Paris, realizada no último domingo, atraiu uma audiência de 20,8 milhões de pessoas nos Estados Unidos, mais que o dobro da registrada durante o encerramento das Olimpíadas de Tóquio. A Comcast utilizou o evento como uma vitrine para o Peacock, serviço que ainda está atrás de concorrentes como Netflix, Disney+ e Max em número total de assinantes. O Peacock permitiu que os espectadores transmitissem todos os 329 eventos de medalhas sob demanda, após a exibição inicial.

Um dos destaques foi o programa "Gold Zone", que fazia uma cobertura dinâmica dos eventos ao vivo e recebeu elogios do público. A NBC também investiu em uma cobertura visualmente impressionante, incluindo a locação de um restaurante parisiense com vista para a Torre Eiffel como estúdio para suas transmissões. A cerimônia de encerramento contou com apresentações aéreas e musicais de artistas como a banda francesa Phoenix, além de uma participação especial do ator Tom Cruise, que desceu de tirolesa para entregar a bandeira olímpica a Los Angeles, cidade que sediará os Jogos de Verão em 2028.

Desempenho de eventos individuais

Além da cerimônia de encerramento, outros eventos específicos também tiveram excelente desempenho de audiência. A vitória da equipe masculina de basquete dos EUA sobre a França, que garantiu a medalha de ouro no sábado, foi assistida por uma média de 19,5 milhões de pessoas, o maior público para essa modalidade desde a final de Atlanta em 1996, que atraiu 25,8 milhões de espectadores.

No Reino Unido, a BBC informou que os Jogos de Paris foram transmitidos 218 milhões de vezes em suas plataformas, mais que o dobro do número registrado em Tóquio. Na Europa, a Warner Bros. Discovery Inc., que detém os direitos de transmissão, registrou 215 milhões de espectadores e um aumento de 77% no número de assinantes de streaming pagos em comparação com Tóquio.

Muitas empresas de mídia compararam seus resultados com os dos Jogos de Tóquio, que foram um dos menos assistidos dos últimos anos devido ao fuso horário desfavorável e ao adiamento causado pela pandemia de Covid-19. Apesar do sucesso de audiência em Paris, a Warner Bros. informou em uma teleconferência de resultados na semana passada que espera perder cerca de US$ 100 milhões (R$ 550 milhões) com os Jogos, o último ano de um contrato assinado em 2015. A empresa assinou um novo contrato para os Jogos de Inverno de 2026, mais alinhado com suas plataformas de streaming e TV por assinatura, segundo o diretor financeiro Gunnar Wiedenfels.