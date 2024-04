RD Summit 2024 anuncia data e primeiros nomes da programação

Após uma estreia com recorde de público em São Paulo, o RD Summit anuncia nesta terça-feira, 16, com exclusividade à EXAME, as datas e primeiras novidades da programação em 2024. Este ano, o evento de marketing, vendas e e-commerce da RD Station será realizado entre os dias 6 e 8 de novembro, na Expo Center Norte, e espera reunir cerca de 20 mil pessoas de todas as regiões do país.

Em sua 10ª edição, o RD Summit começou em Florianópolis, em Santa Catarina. Mas, em 2022, a cidade, que recebeu um público de 13 mil pessoas na ocasião, deixou de comportar o evento, por isso a mudança para São Paulo, em 2023.

"O que a gente busca fazer ano a ano é aumentar a qualificação dos profissionais presentes, visto que um dos grandes pilares do projeto é o aprendizado e o networking. Ao menos 60% dos participantes são decisores influentes em suas corporações”, diz Denis Braguini Bevacqua, diretor de eventos da RD Station, empresa que atua com soluções de tecnologia de marketing digital e vendas.

De acordo com o executivo, ano passado, o RD Summit movimentou cerca de R$ 160 milhões em negócios, não somente para a RD Station, como também para as marcas patrocinadoras. "Inclusive, encerramos o evento com 80 delas já assinando contrato para a edição de 2024”, complementa.

Até o momento, mais de 120 marcas parceiras já estão confirmadas este ano, caso de Econodata, Conquer, mLabs, Layer Up e 8D Hubify. Assim como nas demais edições, os participantes poderão experimentar imersões diversas, ativações, palestras e conteúdo prático.

"Tem bastante novidade. Ano passado, a gente ainda estava aprendendo a brincar de São Paulo e tivemos uma curva de aprendizado muito bacana. A ideia agora é que funcione como um catalisador das iniciativas da RD Station. A gente tenta antecipar as tendências para que as empresas comecem 2025 com as estruturas mais organizadas. É um trabalho muito intencional de pesquisa, com base nas dores de clientes e parceiros", explica Bevacqua.

Novo posicionamento e curadoria

Uma das novidades do RD Summit 2024 será uma trilha temática totalmente voltada ao mercado de e-commerce, que, não por acaso, também é um dos pilares estratégicos da companhia. "Tiramos a inovação do nosso posicionamento, porque entedemos que ela está presente no DNA do evento, e inserimos uma temática que faz parte do nosso core", afirma o diretor de eventos da RD Station.

O setor prevê alta para os próximos anos, impulsionada pela evolução das preferências dos consumidores brasileiros pelas compras online. De acordo com a Associação Brasileira de Comércio Eletrônico (ABComm), a expectativa é de um faturamento de R$ 205,11 bilhões para 2024, representando um aumento de mais de 10% na comparação com o ano anterior.

Outra novidade este ano envolve a estratégia de curadoria. Ao todo, serão mais de 120 horas de conteúdo ao longo de três dias de programação, com palestras e debates divididos em seis trilhas de conhecimento:

Marketing

Vendas

E-commerce

Gestão e estratégia ,

, Customer success e experiência de clientes

Desenvolvimento pessoal

"Reformulamos toda a estratégia de curadoria e diminuímos a quantidade de trilhas para sermos mais intencionais em conteúdos relevantes do evento. Costumo dizer que o Summit é quase um MBA em cada um desses pilares", salienta o executivo.

Entre as tendências que vem com força nos próximos anos, segundo o especialista, está a inteligência artificial. "Até optamos por não transformá-la em trilha, porque todos os palestrantes provavelmente vão levar algo em torno da temática", justifica ele, que ainda enxerga como pautas relevantes a questão da humanização e segmentação do marketing moderno e da saúde mental.

Na programação, entre os principais palestrantes, já estão confirmados Juliano Tubino, CEO da RD Station; Nathália Rodrigues, CEO e fundadora da Nath Finanças; Rita von Hunty, arte-educadora, professora e youtuber; Guta Tolmasquim, CEO e Fundadora da Purple Metrics; e Dafna Blaschkauer, executiva global (com passagens pela Nike, Apple e Microsoft), autora, palestrante e conselheira. Ao longo do ano, novos nomes e conteúdos ainda serão anunciados.

Denis Braguini Bevacqua, diretor de Eventos da RD Station (Divulgação/RD Station)

Nova campanha

Para marcar o lançamento, a RD Station deu início à campanha sob o tema ‘Evolução’, a ser reproduzida nos canais oficiais da companhia. O objetivo é passar ao público a mensagem de que, assim como o conceito de evolução é intrínseco ao ser humano, no mundo dos negócios não é diferente, com as empresas também precisando evoluir em sua busca pela inovação e pelo crescimento para se manterem relevantes e competitivas.

A campanha quer transmitir a ideia de que o RD Summit, sendo palco de tendências e novidades do mercado, pode ser um caminho para dar andamento a esse processo em empresas e pessoas.

“O sucesso do RD Summit é mensurado hoje por três elementos: alcance, engajamento e conversão. O alcance deverá ser ampliado este ano para incluir uma diversidade ainda maior de perfis entre o público presente. Sobre o engajamento, a participação das empresas envolvidas dobrou em tamanho, evidenciando o impacto positivo gerado nas comunidades empresariais”, acredita Juliano Tubino, CEO da RD Station.

Data do RD Summit 2024 e ingressos

O RD Summit 2024 será realizado entre os dias 6 e 8 de novembro, na Expo Center Norte, em São Paulo. Os ingressos já estão à venda no site oficial do evento e disponíveis em três modalidades de acesso: