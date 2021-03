O Boticário faz parceria com game e oferece recompensas aos jogadores

A marca de cosméticos O Boticário se aproxima do universo game ao consolidar uma parceria com o jogo de realidade virtual Avakin Life. Idealizada pelo Boticário, em parceria com a AlmapBBDO e a BBL, grupo de entretenimento especializado em games e eSports, as iniciativas acontecem até 22 de março e estarão disponíveis a nível mundial. Segundo O Boticário, esta é a primeira ativação de uma marca de cosméticos brasileira no jogo.

O mundo segue mudando. Siga em evolução com a EXAME Academy

O projeto acontecerá da seguinte forma: uma loja do Boticário será transformada em um hub in-game. Para isso, o ambiente escolhido é um dos preferidos da comunidade do jogo: a praça Brasil. Nele, os jogadores poderão resgatar as recompensas do jogo e atividades que participarem por meio de pontos (BotiCoins) e adquirir itens do portfólio da marca, como perfumes, maquiagens, produtos para cabelo, entre outros. Além disso, o Boticário terá uma consultora virtual, Thaty, responsável por explicar sobre ativações no jogo.

Durante o período, o game apresenta algumas ativações e missões para engajar e proporcionar benefícios aos jogadores. No Beauty Quest, os participantes são convidados a cumprirem uma série de desafios sobre o universo da beleza, ao completarem as tarefas, eles são premiados com BotiCoins.

Já no Fashion Contest, os jogadores participam de concursos de beleza com os produtos do Boticário, os melhores “looks” receberão pontos. As recompensas poderão ser utilizadas na loja da marca, dentro do jogo. Ao final da temporada, a marca promove uma Pool Party, festa na piscina personalizada aberta a todos os usuários do jogo – os ingressos serão disponibilizados na loja do Boticário do game.

Outra inovação é o menu especial com os itens da marca, que poderá ser acessado de qualquer cena do game e ficará disponível em Avakin Life até o fim do ano. A iniciativa terá a participação de influenciadores digitais, como Bruh Games, Jessy Sparkle e Briny, além dos talentos já conhecidos de Avakin, para contar as novidades do Boticário e convidar os jogadores a participarem dos desafios.

Em Avakin Life, os participantes podem escolher diversos itens virtuais, decorar apartamentos, visitar virtualmente locais reais ou fantasia, além de conversar e competir com outros jogadores ao redor do mundo. O game já obteve 90 milhões de instalações no mundo, com uma base mensal de mais de 2,4 milhões de jogadores, no Brasil.

Para Celio Guida, head de mídia do Grupo Boticário, a iniciativa é parte da estratégia de buscar sempre inovação e ampliar o diálogo com diferentes segmentos e públicos. "O universo dos games é o retrato de uma nova geração cada vez mais conectada e engajada. Estar presente no ambiente virtual, de forma relevante e aderente ao jogo, é uma excelente forma de estreitar nossa conexão com os consumidores", comenta Celio.

Além disso, de acordo com a Pesquisa Game Brasil 2020, 73,40% dos brasileiros jogam algum tipo de jogo eletrônico, sendo que houve um crescimento de 7,1% em relação a 2019.

"Tenho certeza que será uma experiência divertida e empolgante para os usuários, já que os temas de beleza e moda são muito relevantes dentro do jogo e a forma como esta ação foi pensada está totalmente em sincronia com o nosso público", afirma Carlos Estigarribia o presidente da Lockwood Publishing para o Brasil.