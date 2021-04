O Boticário aposta em Regina Casé na campanha para o Dia das Mães

A marca O Boticário começa a inserir sua campanha de Dia das Mães na mídia nesta sexta-feira. Como estrela principal, a empresa conta com a atriz Regina Casé, que interpreta a personagem Lourdes na novela Amor de Mãe, da Globo.

A estreia acontece no intervalo do Jornal Nacional. Com um minuto de duração, o filme, produzido pela agência Stink, mostra Regina falando sobre a importância de todas as mães e homenageia as mães que estão na linha de frente do combate à pandemia.

A ideia do Boticário é homenagear profissionais da linha de frente do combate a Covid, como médicas, cientistas, enfermeiras, auxiliares, técnicas, fisioterapeutas, faxineiras e copeiras.

A campanha criada pela AlmapBBDO tem um extenso plano de mídia, envolvendo filmes e um enxoval de peças digitais (#mãesquecuidam), com narrativas de histórias reais e protagonismo dessas mães, por meio dos relatos de seus filhos.