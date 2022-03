Netflix provoca Amazon e fecha patrocínio ao time maranhense Tuntum

No interior do Maranhão, uma cidade de nome curioso ganhou fama nas últimas semanas. Isso graças ao seu time de futebol. O Tuntum Esporte Clube, batizado com o mesmo nome do município foi fundado há cerca de um ano e já enfrenta grandes times. Nesta terça-feira, os jogadores tem como o adversário o mineiro Cruzeiro, depois de ter conseguido eliminar o Volta Redonda por 4 a 2 da Copa do Brasil.

No jogo de hoje, a diferença é que o Tuntum joga com um novo patrocinador: a Netflix. A empresa decidiu estampar as camisas no times depois de campanhas na rede social Twitter e pedidos do próprio clube.

Desde que o Tuntum começou a ganhar fama, fãs de futebol começaram a relacionar o som emitido pelo site de streaming ("Tundum") com o nome do time e da cidade.

A partida desta quarta-feira acontece na cidade maranhense, no estádio Rafael Seabra, que tem capacidade para 3 mil pessoas, o que é considerado uma vantagem para o time nordestino.

Em 2021, o time da cidade de 50 mil habitantes foi campeão de Copa Federação Maranhense de Futebol de 2021 e neste ano conseguiu uma vaga na Copa do Brasil.

O jogo entre o campeão cruzeiro e o Tuntum será transmitido pela Amazon Prime Video, às 20h30

Em uma publicação no Instagram oficial, o time agradeceu a parceria com a Netflix.