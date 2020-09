Netflix estreia campanha “Estamos a uma história de distância”; assista

Nesta quinta-feira, 10, a Netflix lançou a campanha global “Estamos a uma história de distância”, disponível em 27 mercados de atuação, e que visa celebrar a ideia de como as séries e filmes evocam emoções diferentes, fornecem novas perspectivas e fazem sentir próximos uns dos outros.

“As pessoas tem gostos e preferências diferentes. Mas independentemente de onde você esteja, estamos sempre “a uma história” de ver, sentir e nos conectar mais”, disse Eric Pallota, vice-presidente de marca em comunicado.

Globalmente, a campanha será veiculada em TV, rádio, mídia impressa, digital e out of home, mas o mix de mídia difere de mercado para mercado. E, segundo a empresa de streaming, o trabalho com essa campanha começou há quase um ano.

No Brasil, o número de assinantes da Netflix ultrapassou o de TV a cabo. Segundo a consultoria Bernstein, no final de junho havia cerca de 17 milhões de assinaturas da Netflix no país, o que torna o Brasil o segundo maior mercado da empresa fora dos Estados Unidos.