Nando Reis e Marcelo Falcão se apresentam em leilão beneficente em apoio à causa animal

Os cantores Nando Reis e Marcelo Falcão, ex-vocalista da banda O Rappa, serão as principais atrações do evento beneficente 'Todos pela adoção', promovido pelas ONGs Ampara Animal e Encontrei um Amigo. A iniciativa, que ocorre no próximo dia 11, a partir das 19h, no Hotel Unique, em São Paulo, tem como objetivo arrecadar recursos para a construção do maior centro de adoção permanente de cães e gatos do Brasil.

Estimativas indicam que o país enfrenta uma crise no abandono de animais, com mais de 30 milhões de cães e gatos vivendo nas ruas. A superlotação de abrigos e a dificuldade em encontrar lares permanentes agravam o problema, que também é marcado por desafios financeiros e estruturais nas instituições de acolhimento.

Para mobilizar recursos e conscientizar sobre o tema, o evento contará com um leilão beneficente, cuja arrecadação será integralmente destinada à construção do centro de adoção. Entre os itens disponíveis estão obras de arte, hospedagens em hotéis do Brasil, passagens aéreas e experiências exclusivas.

A programação também inclui um jantar elaborado pelo chef Emmanuel Bassoleil e apresentações conduzidas pelos jornalistas Ellen Jabour e Rodrigo Bocardi, que dividirão o palco com convidados especiais e apoiadores da causa.

Fundada em 2010, o Instituto Ampara Animal está entre as maiores organizações de proteção animal do Brasil. Dirigida por mulheres, a ONG atua diretamente na assistência a abrigos e na promoção de práticas sustentáveis que garantam os direitos dos animais.

Já a ONG Encontrei um Amigo, criada por Tatiana Siaulys, em 2008, foca em todo o processo de reabilitação e adoção de animais abandonados, oferecendo cuidados físicos e emocionais.

Os convites custam a partir de R$ 850 (1º lote) e já estão disponíveis pelo e-mail eventos@amparanimal.org.br e no site Ticket 360.

Serviço:

Todos Pela Adoção

Data: 11 de dezembro de 2024

Horário: 19h

Local: Av. Brigadeiro Luís Antônio, 4700 - Jardim Paulista, São Paulo