Na Black Friday, Americanas dá cashback na Ame para fortalecer estratégia

Nesta Black Friday, a aposta das Americanas é fazer as ofertas dentro da sua plataforma financeira e fintech Ame. Criada em 2018 como carteira digital também para as marcas Submarino e Shoptime, o aplicativo oferece outros serviços, que vão além de intermediar a compra.

Para fortalecer a utilização dele, que a empresa chama de super app, as promoções desta Black Friday são de ofertas principalmente nas modalidades de empréstimo, no cartão de crédito Ame e na contratação de seguros.

Nas opções de empréstimo com garantia, o cliente pode ganhar até 90 mil reais do dinheiro de volta e primeira parcela grátis, enquanto no crédito sem garantia o cashback é de até 8%. As condições são válidas até 28 de novembro.

Já o cartão de crédito Ame — cadastrado como opção principal de pagamento — oferece cashbacks exclusivos e parcelamento em até 24 vezes sem juros em compras nas lojas físicas da Americanas e com parcelas mínimas de R$ 50.

Em seguros e planos, a Ame vai oferecer até 40% de cashback nas contratações do seguro residencial e celular e do plano odontológico e assistência pet.

O aplicativo também está disponibilizando gradualmente aos clientes a opção de pagamento via carnê digital em até 18 vezes nas compras realizadas no Ame Shopping — plataforma do app que conta com superofertas de produtos com cashback da Americanas, Submarino, Shoptime e Soub!.

Segundo a empresa, o carnê digital é "um novo passo para democratizar o acesso a produtos e serviços financeiros".

Com 25 milhões de downloads, a Ame registrou volume transacionado de R$ 5,6 bilhões no terceiro trimestre de 2021, crescimento de 132% frente ao mesmo período do ano anterior.

De acordo com a empresa, os clientes que usam o aplicativo são 2,6 vezes mais frequentes e passam 2,5 mais tempo no e-commerce das marcas.

Na Ame, o usuário não precisa ter conta bancária para realizar compras ou pagamentos. É possível depositar dinheiro na conta nas lojas físicas da Americanas ou inserir saldo através do boleto, Pix ou transferência. A conta digital é gratuita, sem anuidade ou taxas de ativação e manutenção.

A estratégia da Americanas com a Ame é reforçar o engajamento do cliente, com incentivos nos programas de lealdade, transformação da plataforma de serviço para oferta de varejo e serviços de crédito.

Além de um meio de pagamento, são 78 funcionalidades que abrangem as necessidades dos mais diferentes públicos, com integração com serviços como Drive, o Bike Itaú, o Dr. Consulta e o Uber Eats. No aplicativo são cerca de 1 milhão de usuários ativos diários.

Em 2020, a Ame iniciou a expansão em estabelecimentos fora do ecossistema, por meio de parcerias estratégicas em segmentos de elevada frequência.

Em 2021, a fintech fez as aquisições da Parati (Bank as a Service e Regtech), Bit Capital (Software as a Service e PIX) e Nexoos (Credit as a Service e empréstimos P2P).