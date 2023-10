Brasil é o país que mais usa IA no marketing na América Latina, aponta estudo

O mais recente Growth Report da Twilio Segment, divulgado recentemente, coloca o Brasil no topo da lista de países da América Latina em termos de adoção de inteligência artificial (IA) em estratégias de marketing.

O estudo, que ouviu 2,45 mil líderes empresariais, mostra que 98% das empresas nacionais estão experimentando com essa tecnologia em seus canais de marketing.

No cenário global, a adoção de IA em marketing também é expressiva. Cerca de 88% das empresas ao redor do mundo já implementaram alguma forma de IA em suas campanhas, e 54% planejam aumentar seus investimentos em ações impulsionadas por essa tecnologia no próximo ano. O otimismo é evidente, com 90% dos líderes acreditando que a IA trará economias significativas em tempo e custos para seus negócios.

Os chatbots de IA generativa, conhecidos como GenAI, estão ganhando destaque. Segundo o relatório, 38% das empresas planejam usar esses chatbots em suas estratégias de marketing.

Além disso, 34% dos líderes empresariais estão integrando IA preditiva para personalizar suas campanhas. Um exemplo é a Cisco, que utiliza a plataforma Twilio Segment para coletar dados analíticos e desenvolver modelos de IA que preveem o comportamento de compra dos usuários.

O desafio são os dados

A qualidade dos dados é um ponto crucial para o sucesso da IA. O estudo aponta que 40% das empresas enfrentam desafios relacionados à baixa qualidade dos dados ou infraestruturas tecnológicas inadequadas. No entanto, 71% acreditam que a IA seria ainda mais eficaz com acesso a dados de melhor qualidade.

As Plataformas de Dados do Cliente (CDPs) surgem como solução para esse desafio. Empresas que adotam CDPs tiveram um crescimento de 32% no último ano, enquanto aquelas que não o fizeram cresceram 21%. Essas plataformas estão gradualmente substituindo os tradicionais sistemas de CRM, com 24% das empresas planejando reduzir seus investimentos em CRM nos próximos 12 meses.

A privacidade dos dados dos clientes continua sendo uma preocupação central. Mesmo com 66% dos líderes acreditando que os clientes valorizariam um marketing aprimorado pela IA, 28% ainda têm receios relacionados à privacidade. Em resposta, 85% das empresas planejam melhorar a coleta e utilização de dados próprios no próximo ano.