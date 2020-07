Magazine Luiza e Turma da Mônica fazem parceria inédita

Uma parceria inédita entre a Turma da Mônica e o Magazine Luiza permitirá que as pessoas comprem gibis e HQs e brinquedos, entre outros produtos licenciados, direto no site do Magalu. Apesar de já ter um e-commerce próprio, essa é a primeira parceria entre a Turma e uma grande varejista.

Para a venda, foi criada uma interface exclusiva no site do Magalu, e essa ficará disponível por somente 20 dias. Em comunicado enviado com exclusividade à EXAME, a diretora executiva da Maurício de Sousa Produções (MSP), e também personagem principal das histórias do Limoeiro, afirmou que “inovar é a palavra-chave” no momento em que vivemos. “Temos buscado formas de nos adaptar às mudanças de comportamento e hábito que estão surgindo por conta desse momento”, afirmou ela.

A empresa afirma que atualmente já tem mais de 200 licenciados e 4 mil produtos oficiais da marca. Um Super Almanaque da Turma da Mônica no Magalu, por exemplo, custa 20 reais.

Mas fica a dúvida no ar: será que eles entragam na Rua do Limoeiro? E o Cebolinha conseguirá, por fim, colocar as mãos no Sansão — nem que seja em uma réplica?